Reddit, TikTok'un rakibi Dubsmash'i satın aldı

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Sosyal ağ şirketlerinden Reddit, yaptığı açıklamayla birlikte kısa video platformu Dubsmash'i satın aldığını ve Çinli TikTok'un hakim olduğu bu pazarda büyümeyi hedeflediğini duyurdu.

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TikTok iştah kabartıyor

Anlaşmanın mali şartları açıklanmadı ancak Reddit sözcüsü, satın almanın nakit ve hisse senedi kombinasyonuna dayandığını söyledi. ByteDance'ın sahip olduğu TikTok'unun başarısı, birçok sosyal medya şirketini platformlarına kısa video hizmetleri eklemeye sevk etti. Snapchat Kasım ayında "Spotlight"ı ve Facebook da geçtiğimiz ayalarda "Instagram Reels"ı kullanıma sunmuştu.

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Reddit blog gönderisinde, anlaşmanın halihazırda video yükleyip yayınlayabilen kullanıcılarına Dubsmash'in düzenleme ve kısa video oluşturma araçlarına erişim sağlayacağını açıkladı. San Francisco merkezli şirket, Dubsmash'in kendi platformunu ve markasını koruyacağını da belirtirken, Dubsmash'in kurucu ortakları Suchit Dash, Jonas Drüppel ve Tim Specht de dahil olmak üzere tüm ekibin Reddit'e katılacağını duyurdu.

https://redditblog.com/2020/12/13/reddit-welcomes-video-platform-dubsmash-to-team/

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