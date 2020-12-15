Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Reddit, TikTok'un rakibi Dubsmash'i satın aldı

    Sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit, TikTok'un en büyük rakiplerinden biri olan kısa video platformu Dubsmash'i satın aldığını duyurdu. Şirket, kurucu kadroyu da ekibine kattı.
    6 gün
    968
    1
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Reddit, TikTok'un rakibi Dubsmash'i satın aldı
    Tam Boyutta Gör

    Sosyal ağ şirketlerinden Reddit, yaptığı açıklamayla birlikte kısa video platformu Dubsmash'i satın aldığını ve Çinli TikTok'un hakim olduğu bu pazarda büyümeyi hedeflediğini duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 13, entegre parmak izi sensörüne sahip 120Hz ekranla gelebilir"

    TikTok iştah kabartıyor

    Anlaşmanın mali şartları açıklanmadı ancak Reddit sözcüsü, satın almanın nakit ve hisse senedi kombinasyonuna dayandığını söyledi. ByteDance'ın sahip olduğu TikTok'unun başarısı, birçok sosyal medya şirketini platformlarına kısa video hizmetleri eklemeye sevk etti. Snapchat Kasım ayında "Spotlight"ı ve Facebook da geçtiğimiz ayalarda "Instagram Reels"ı kullanıma sunmuştu.

    Reddit, TikTok'un rakibi Dubsmash'i satın aldı
    Tam Boyutta Gör

    Reddit blog gönderisinde, anlaşmanın halihazırda video yükleyip yayınlayabilen kullanıcılarına Dubsmash'in düzenleme ve kısa video oluşturma araçlarına erişim sağlayacağını açıkladı. San Francisco merkezli şirket, Dubsmash'in kendi platformunu ve markasını koruyacağını da belirtirken, Dubsmash'in kurucu ortakları Suchit Dash, Jonas Drüppel ve Tim Specht de dahil olmak üzere tüm ekibin Reddit'e katılacağını duyurdu.



    https://redditblog.com/2020/12/13/reddit-welcomes-video-platform-dubsmash-to-team/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Samsung, Galaxy Note serisinin sonlandırılacağına dair söylentileri yalanladı 6 gün Basınçlı CO2 gıdaların sanitasyonunda kullanılabilir 6 gün Vin Diesel'in başrolde olduğu ARK II, çıkışında Xbox Series'e özel olacak 6 gün Yağdan zengin diyet kanser riskini artırabilir 6 gün Netflix'in yeni seri katil belgeseli duyuruldu: "Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak" 6 gün Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor 6 gün Wonder Woman 1984'ün açılış sahnesi ve inceleme puanları paylaşıldı 6 gün İnşa etme oyunu Siege Castles, iOS ve Android için yayınlandı 6 gün Huawei yakında MediaTek Dimensity 700 çipli Enjoy 20 SE akıllı telefonunu tanıtacak 6 gün Danimarka’da kurulması planlanan dikey çiftlikte yılda bin ton sebze yetiştirilecek 6 gün Yeni Resident Evil filminin vizyon tarihi açıklandı 6 gün Bu Kasım'da yüzde 50 daha fazla online harcama yaptık 6 gün Elden Ring'e dair daha fazla detayı yakında göreceğiz 6 gün RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor 6 gün Apple gelecek yıl 230 milyon iPhone satmayı hedefliyor 6 gün Team Group ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 RAM’ini üretti 6 gün KontrolFreek aksesuar üreticisi SteelSeries tarafından satın alındı 6 gün Galaxy cihazlara Google Keşfet ekranı geliyor 6 gün EA Play, Game Pass PC'ye şimdilik gelmiyor: 2021'e ertelendi 6 gün Google, Chrome'un deneysel özelliklerini test etmeyi kolaylaştırıyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Reddit, TikTok'un rakibi Dubsmash'i satın aldı Sonraki Wi-Fi 6'lı ve 650m2 destekli Mesh Wi-Fi "TP-Link Deco X60 incelemesi" 6 gün Haftalık Mobil Oyun Önerisi 04: Star Wars Knights of the Old Republic 6 gün Marvel'ın yeni dizisi "Legends" duyuruldu 6 gün Xiaomi Mi 11 Pro+ piyasadaki tüm amiral gemilerine kafa tutmaya geliyor 6 gün Karaborsacılar yalnızca eBay üzerinden toplamda 60.000 adet PS5 ve Xbox Series sattı 6 gün Huawei, sinyal iletim hızında rekor kırdı: 220 GBaud 6 gün CDPR, Cyberpunk 2077'nin eski nesil sürümleri için yeteri kadar zaman ayırmadıklarını itiraf etti 6 gün 179 TL değerindeki oyun Ubisoft Connect'te ücretsiz veriliyor 6 gün App Store'daki yeni gizlilik etiketleri artık yayında: İşte bilmeniz gereken her şey 6 gün NAND Flash fiyatları %15 düşebilir 6 gün Mortal Kombat filminin vizyon tarihi değişti 6 gün BluTV’den Çıplak dizisi hakkında açıklama 6 gün 45 güne kadar pil ömrü sunan Amazfit GTR 2e ve GTS 2e akıllı saat modelleri tanıtıldı 6 gün Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde uyku problemleri artış gösteriyor 6 gün Left 4 Dead'in geliştiricisinden gelen Back 4 Blood'ın kapalı alfa kayıtları başladı 6 gün Nokia 5.4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 gün Türk oyun stüdyosu Peak’ten Japonya’da büyük başarı 6 gün Yeni Renault ZOE, Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobili oldu 6 gün TikTok rakibi Facebook Collab rekabete başlıyor 1 hf. iPhone 13, entegre parmak izi sensörüne sahip 120Hz ekranla gelebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız