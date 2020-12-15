iPhone 13, entegre parmak izi sensörüne sahip 120Hz ekranla gelebilir

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Teknoloji devi Apple'ın iPhone 12 serisinin tanıtmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçti ancak iPhone 13 modelleri ile ilgili sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Yeni bilgiler, cihazlarda yer alacak ekranın özellikleri ile ilgili.

Ayrıca Bkz. "iPhone 13 zamanında piyasaya sürülecek"

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Apple'ın iPhone 12 modellerinde 120Hz ekran kullanmamasının sebebi olarak, cihazların ekranında henüz LTPO teknolojisine geçiş yapılmamış olması gösteriliyordu. Ancak şirket önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 13 modellerinde daha düşük güç tüketimi yapan ve piksellerin birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabildiği LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) kullanacağı bildirildi.

Sektörde LTPO panelli ilk cihazların Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve Z Fold 2 olduğunu hatırlatalım. Bu bilgiler ışığında da iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinin 120Hz ekran ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.

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Ekrana gömülü parmak izi sensörü

Ayrıca gelecek yılın amiral gemisi Apple akıllı telefonların, güç tüketiminin yüzde 20'ye kadar azaltabilecek "Her Zaman Açık Ekran" desteği alacağı da söyleniyor. The Elec'in son raporu, iPhone 13 OLED panellerinin çoğunu Samsung'un tedarik edeceği yönünde. Kalan kısım ise Apple kalite standartlarını karşılayacak şekilde test edilmeleri koşuluyla LG ve BOE arasında bölünecek.

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Ayrıca iPhone 13'ün, daha önceki bir sızıntıyı da doğrulayan şekilde, ekrana gömülü bir parmak izi sensörü barındıracağı ve yaklaşan amiral gemilerinin hem Face ID hem de Touch ID ile geleceği de sızan bilgiler arasında.

https://www.phonearena.com/news/iphone-13-may-feature-120hz-ltpo-always-on-display_id129057

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