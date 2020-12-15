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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13, entegre parmak izi sensörüne sahip 120Hz ekranla gelebilir

    Geçtiğimiz aylarda iPhone 12 serisini tanıtan Apple, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yayınlanan yeni raporlar iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinin ekran özelliklerini ortaya koyuyor.
    6 gün
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    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    iPhone 13, entegre parmak izi sensörüne sahip 120Hz ekranla gelebilir
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    Teknoloji devi Apple'ın iPhone 12 serisinin tanıtmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçti ancak iPhone 13 modelleri ile ilgili sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Yeni bilgiler, cihazlarda yer alacak ekranın özellikleri ile ilgili.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 13 zamanında piyasaya sürülecek"

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    Apple'ın iPhone 12 modellerinde 120Hz ekran kullanmamasının sebebi olarak, cihazların ekranında henüz LTPO teknolojisine geçiş yapılmamış olması gösteriliyordu. Ancak şirket önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 13 modellerinde daha düşük güç tüketimi yapan ve piksellerin birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabildiği LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) kullanacağı bildirildi.

    Sektörde LTPO panelli ilk cihazların Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve Z Fold 2 olduğunu hatırlatalım. Bu bilgiler ışığında da iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinin 120Hz ekran ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz.

    iPhone 13, entegre parmak izi sensörüne sahip 120Hz ekranla gelebilir
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    Ekrana gömülü parmak izi sensörü

    Ayrıca gelecek yılın amiral gemisi Apple akıllı telefonların, güç tüketiminin yüzde 20'ye kadar azaltabilecek "Her Zaman Açık Ekran" desteği alacağı da söyleniyor. The Elec'in son raporu, iPhone 13 OLED panellerinin çoğunu Samsung'un tedarik edeceği yönünde. Kalan kısım ise Apple kalite standartlarını karşılayacak şekilde test edilmeleri koşuluyla LG ve BOE arasında bölünecek.

    iPhone 13, entegre parmak izi sensörüne sahip 120Hz ekranla gelebilir
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    Ayrıca iPhone 13'ün, daha önceki bir sızıntıyı da doğrulayan şekilde, ekrana gömülü bir parmak izi sensörü barındıracağı ve yaklaşan amiral gemilerinin hem Face ID hem de Touch ID ile geleceği de sızan bilgiler arasında.



    https://www.phonearena.com/news/iphone-13-may-feature-120hz-ltpo-always-on-display_id129057 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ekran yenileme hızı falan boş işler, göz boyama sadece. Günlük kullanımda fark yaratan 2 unsur işlemci ve pil kapasitesi. İşlemci konusunda sorun kalmadı ama pilde 10 yıldır bir adım ileri gidilmedi. Yenilik getireceklerse pile yatırım yapsınlar.
    Ekran yenileme hızı falan boş işler, göz boyama sadece. Günlük kullanımda fark yaratan 2 unsur işlemci ve pil kapasitesi. İşlemci konusunda sorun kalmadı ama pi...
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    2 Yanıt Yanıtla +29
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerizekali apple bu sene yapamadi onumuzdeki sene zaten bunlari yapacagini herkes biliyor, gelebilir demek komik %100 olacak.. Secme sansi bile yok apple’in.
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    MaXiLoPeZ 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni ekran daha az güç tüketiyormuş. Fırsattan istifade pili daha da küçültür bu Apple. Hatta komple kaldırsa da olur pile gerek yok zaten.
    Yanıtla +14
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple bu özellikleri 12 serisinde vermeliydi , diğer firmalara nazaran daha geç vermeye başladı teknolojik yenilikleri, ıphone 12 serisini almak için bir cazibesi yok bence.
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    BekirTemel (Bekir ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    çentik istemiyoruz yada ufacık olsun, saygılar
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    Sbsiejgehj (Mehmet Pomay) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/Jshshh arkadaşlar detaylı bilgi linke burda pek bişi anlatılmamış😁
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    ezicioyuncu (Bora ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekrana gömülü parmak izi çok mu saçma aaa pardon parmak izi bile yok demi şu rezillerde
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    Umutcan 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekran altına gizli ön kamera teknolojisini getirsinler önce, son dönemlerdeki telefonlardaki çentikli asimetrik ekran tasarımı çok rahatsız edici.
    Apple çentiği kaldırana kadar belli ki diğerleri de bekleyecek.
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    galaxyg (Yağız ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Merak ettiğim LTPO teknolojisi olmadan Samsung lg bir sürü telefonunda always on getirdi
    İphone x xs 11 pro ve 12 serisi oled kullanıyor .. Yani oled ekranda neden sunmuyor ki bu özelliği ? LTPO olmadan da kullanıyor bir sürü firma
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    ~Lion King~ (Fatih ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    120hz ve ekrandan parmak izi tam aradığım çözümler. İnşallah seneye olur da gönül rahatlığıyla iphone alırım.
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    Lemans (Yaşar **) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2021'de de 60hz le gelme bir zahmet tamam zaten geriden geliyorsun da yeter.Düz 13 ler 60 hz prolar 90 veya 120 yle gelecek muhtemelen.Artık iphone 14 de falan geçmeyi düşünebilirim.
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    shade_boi (Ali G) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekrana gömülü parmak izi sensörü çok saçma. Yıllar önce Xperia Z3’un yaptığı gibi sağ tarafta home tuşuna entegre etmeleri en mantıklısı olur.
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    V4LKyR 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelebilir de olabilir.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    18963 kez okundu.
    26 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone 13 ve
    3 etiket daha lpto ekran 120hz ekran sızıntı
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