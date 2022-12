2023’ün en beklenen oyunlarından olan Redfall bir kez daha ertelenmiş olabilir

Tam Boyutta Gör Dishonored ve Deathloop gibi başarılı yapıtlara imza atan Arkane Studios, 2023 yılında Redfall oyununu piyasaya sürecek. Co-op tabanlı ve vampirlerle dolu bir evrende geçecek olan Redfall, hiç kuşkusuz 2023’ün en beklenen oyunlarından biri olarak dikkat çekiyor. Oyun, kesin bir çıkış tarihine sahip değil ancak iddialar, oyunun 2023’ün başlarında çıkacağını işaret ediyordu ancak görünüşe göre Arkane hayranları, oyunu biraz daha beklemek zorunda kalacak.

Redfall mayıs ayına ertelenmiş olabilir

Xbox’a yakın kaynakları ile bilinen Okami Games isimli Twitter kullanıcısı, Redfall hakkında yeni bir bilgi paylaştı. Okami’ye göre Redfall, stüdyo içerisinde yaklaşık 6 hafta geri çekilmiş ve böylece yapımın tahmini çıkış tarihi mayıs başına ötelenmiş.

Normalde 2022 yılında çıkış yapması planlanan oyun, bir kez daha ertelenme haberi ile bekleyenleri üzecektir ancak başarılı yapımları ile bilinen Arkane Studios’un erteleme kararı oyuncuların iyiliği için mantıklı bir karar gibi gözüküyor.



