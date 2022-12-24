2023’ün en beklenen oyunlarından olan Redfall bir kez daha ertelenmiş olabilir

Xbox’a yakın kaynakları ile bilinen Okami Games isimli Twitter kullanıcısı, Redfall hakkında yeni bir bilgi paylaştı. Okami’ye göre Redfall, stüdyo içerisinde yaklaşık 6 hafta geri çekilmiş ve böylece yapımın tahmini çıkış tarihi mayıs başına ötelenmiş.
Normalde 2022 yılında çıkış yapması planlanan oyun, bir kez daha ertelenme haberi ile bekleyenleri üzecektir ancak başarılı yapımları ile bilinen Arkane Studios’un erteleme kararı oyuncuların iyiliği için mantıklı bir karar gibi gözüküyor.
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d