Starfield hızlı başladı: Steam'de GTA 5 ve Warzone’un önüne geçti

Henüz yalnızca Premium ve Constellation sürüm sahipleri için yayınlanan Starfield, buna rağmen Steam platformunda dikkat çekici oyuncu sayısına ulaştı. SteamDB tarafından yayınlanan verilere göre Starfield, bir noktada 234,864 oyuncu sayısına ulaştı ve bu yazı sürecinde yaklaşık 187 bin oyuncu tarafından oynanıyor. Bu sayılar ile Starfield; anlık olarak GTA V, Destiny 2 ve Call of Duty (Modern Warfare 2 ve Warzone) yapımlarının önüne geçti. Bu sayıların Xbox ve Microsoft Store oyuncularını içermediğini de belirtelim.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.