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    Starfield hızlı başladı: Steam'de GTA 5 ve Warzone’un önüne geçti

    2023’ün en beklenen oyunlarından olan Starfield, geçtiğimiz günlerde Premium ve Constellation sürümü sahipleri için yayınlandı. Genel anlamda beğenilen oyun, Steam’de oyuncu sayısı ile dikkat çekiyor.
    Starfield ekran görüntüsü Tam Boyutta Gör
    2023’ün en beklenen oyunlarından olan Starfield, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan fragmanları ve tanıtımları ile oldukça dikkat çekti. Bethesda’nın 20 yılı aşkın bir süredir yarattığı ilk evrende geçen yapım, geçtiğimiz günlerde Premium Edition ve Constellation Edition sahipleri için yayınlandı. Kısa sürede hem Xbox hem de Windows sistemlerinde yüksek oyuncu sayıların ulaşan yapım, Steam platformunda da dikkat çekmeyi başardı.

    Starfield’ın oyuncu sayısı dikkat çekiyor

    Henüz yalnızca Premium ve Constellation sürüm sahipleri için yayınlanan Starfield, buna rağmen Steam platformunda dikkat çekici oyuncu sayısına ulaştı. SteamDB tarafından yayınlanan verilere göre Starfield, bir noktada 234,864 oyuncu sayısına ulaştı ve bu yazı sürecinde yaklaşık 187 bin oyuncu tarafından oynanıyor. Bu sayılar ile Starfield; anlık olarak GTA V, Destiny 2 ve Call of Duty (Modern Warfare 2 ve Warzone) yapımlarının önüne geçti. Bu sayıların Xbox ve Microsoft Store oyuncularını içermediğini de belirtelim.

    Starfield - Steam oyuncu sayısı Tam Boyutta Gör
    Standart sürüm sahipleri ve Game Pass kullanıcıları için 6 Eylül’de yayınlanacak oyun, bu sayede çok daha yüksek oyuncu sayılarına ulaşacaktır. Bethesda’nın bazı yapımları ise Steam platformunda Starfield’ın önünde bulunuyor. The Elder Scrolls V: Skyrim’in maksimum 287,411 oyuncu sayısına ve Fallout 4’ün ise maksimum 472,962 oyuncu sayısına ulaştığını belirtelim. Ayrıca Starfield, şimdilik Baldur’s Gate 3 ve Hogwarts Legacy’nin gerisinde kalıyor. Bakalım Bethesda, 6 Eylül’de bu sayıları ne kadar yükseğe çekecek. Starfield’ın DonanımHaber incelemesini buradan izleyebilirsiniz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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