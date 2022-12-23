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    God of War Ragnarök için New Game Plus müjdesi: Yeni özellikler geliyor!

    Genelde seviye atlamalı oyunlarda kullanılan ve bir konsept niteliğini taşıyan New Game Plus kavramı God of War Ragnarök ile tanışacak. Oyuncuları yeni özellikler karşılayacak. İşte detaylar:
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    God of Wr Ragnarök oyun içi görüntü Tam Boyutta Gör
    9 Kasım 2022 tarihinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürülen God of War Ragnarök kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Bu oyunun geliştirilmesinden sorumlu olan Santa Monica Studio'nun New Game Plus muştusu milyonlarca oyuncuyu ilgilendiriyor.

    God of War Ragnarök ve New Game Plus ne sunacak?

    Önümüzdeki yılın ilkbahar sezonunda oyuncuların beğenisine sunulacağı ifade edilen bu oyun modunun God of War Ragnarök'u hikâye bakımından bitiren oyuncuların bu hikâyeye tekrar başlamasını sağlayacağı öngörülüyor.

    2018 yılında piyasaya sürülen God of War yapımı için de bir New Game Plus modu yayımlanmıştı. Bu modda yeni bir zorluk seçeneği, yeni zırhlar, yeni yetenekler ve yeni saldırı animasyonları ile karşılaşmıştık.

    Eğer bir değişiklik olmazsa Ragnarök için de benzer yeniliklerin yayımlandığını görebiliriz. Oyuncuları gözü kulağı Sony'de.

    God of War Ragnarök için hazırlanan New Game Plus hakkında herhangi bir bilgi henüz yayımlanmadı. Sony iki hafta önce bu oyun için Fotoğraf Modu adı verilen bir özelliği oyuncuların kullanımına sunmuştu.

    Kaynakça https://www.destructoid.com/god-of-war-ragnarok-new-game-plus-coming-spring-2023-sony-news/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=god-of-war-ragnarok-new-game-plus-coming-spring-2023-sony-news https://twitter.com/SonySantaMonica/status/1605971630609539073
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 17 dakika önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 21 dakika önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 20 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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