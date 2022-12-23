God of War Ragnarök için New Game Plus müjdesi: Yeni özellikler geliyor!

God of War Ragnarök ve New Game Plus ne sunacak?
Önümüzdeki yılın ilkbahar sezonunda oyuncuların beğenisine sunulacağı ifade edilen bu oyun modunun God of War Ragnarök'u hikâye bakımından bitiren oyuncuların bu hikâyeye tekrar başlamasını sağlayacağı öngörülüyor.
2018 yılında piyasaya sürülen God of War yapımı için de bir New Game Plus modu yayımlanmıştı. Bu modda yeni bir zorluk seçeneği, yeni zırhlar, yeni yetenekler ve yeni saldırı animasyonları ile karşılaşmıştık.
Eğer bir değişiklik olmazsa Ragnarök için de benzer yeniliklerin yayımlandığını görebiliriz. Oyuncuları gözü kulağı Sony'de.
God of War Ragnarök için hazırlanan New Game Plus hakkında herhangi bir bilgi henüz yayımlanmadı. Sony iki hafta önce bu oyun için Fotoğraf Modu adı verilen bir özelliği oyuncuların kullanımına sunmuştu.Kaynakça https://www.destructoid.com/god-of-war-ragnarok-new-game-plus-coming-spring-2023-sony-news/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=god-of-war-ragnarok-new-game-plus-coming-spring-2023-sony-news https://twitter.com/SonySantaMonica/status/1605971630609539073 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d