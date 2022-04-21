Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi 10 Power daha fazla bellek ile geliyor

    Redmi 10 Power akıllı telefon modeli 6.7 inçlik IPS HD+ ekran, Snapdragon 680 yonga seti gibi özellikleri korurken bellek tarafında 8GB kapasite ile orijinalden farklılaşıyor.
    Oy Ver

    Redmi 10 Power
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon tanıtımlarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, Hindistan pazarında yeni bir model daha tanıttı. Redmi 10 Power adındaki yeni akıllı telefon bellek ve dış görünüş tarafında bazı revizyonlarla geliyor. 

    Redmi 10 Power özellikleri ve fiyatı

    • 6.7 inçlik IPS HD+ ekran
    • Snapdragon 680 yonga seti
    • 8GB/128GB bellek
    • 50MP+2MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 6000mAh batarya
    • 18W hızlı şarj
    • 180 Avro

    Redmi 10 Power akıllı telefon modeli yine Hindistan’a özel orijinal Redmi 10 ile aynı özelliklere sahip. Farklı olarak 8GB RAM kapasitesi sunulmuş. Dış tasarım ise deri desenli bir kapağa yönelmiş. Gorilla Glass 3 kaplama, 3GB yazılım tabanlı ekstra RAM, arka parmak izi sensörü, MIUI 13 ara yüz yerini koruyor. Haliyle fiyat da yükseliyor. Global pazarda bu modeli Poco C40 adıyla görebiliriz. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    NewSphere 29 dakika önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 43 dakika önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 56 dakika önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Infinix Smart 5
    Infinix Smart 5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo E14 Gen 2
    Lenovo E14 Gen 2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız