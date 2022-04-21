Redmi 10 Power daha fazla bellek ile geliyor

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Akıllı telefon tanıtımlarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, Hindistan pazarında yeni bir model daha tanıttı. Redmi 10 Power adındaki yeni akıllı telefon bellek ve dış görünüş tarafında bazı revizyonlarla geliyor.

Redmi 10 Power özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik IPS HD+ ekran

Snapdragon 680 yonga seti

8GB/128GB bellek

50MP+2MP arka kamera

5MP ön kamera

6000mAh batarya

18W hızlı şarj

180 Avro

Akıllı telefon satışları düşüyor 1 gün önce eklendi

Redmi 10 Power akıllı telefon modeli yine Hindistan’a özel orijinal Redmi 10 ile aynı özelliklere sahip. Farklı olarak 8GB RAM kapasitesi sunulmuş. Dış tasarım ise deri desenli bir kapağa yönelmiş. Gorilla Glass 3 kaplama, 3GB yazılım tabanlı ekstra RAM, arka parmak izi sensörü, MIUI 13 ara yüz yerini koruyor. Haliyle fiyat da yükseliyor. Global pazarda bu modeli Poco C40 adıyla görebiliriz.



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Redmi 10 Power tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı