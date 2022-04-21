Redmi 10 Power daha fazla bellek ile geliyor

Akıllı telefon tanıtımlarına hız kesmeden devam eden Xiaomi, Hindistan pazarında yeni bir model daha tanıttı. Redmi 10 Power adındaki yeni akıllı telefon bellek ve dış görünüş tarafında bazı revizyonlarla geliyor.
Redmi 10 Power özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik IPS HD+ ekran
- Snapdragon 680 yonga seti
- 8GB/128GB bellek
- 50MP+2MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 6000mAh batarya
- 18W hızlı şarj
- 180 Avro
Redmi 10 Power akıllı telefon modeli yine Hindistan’a özel orijinal Redmi 10 ile aynı özelliklere sahip. Farklı olarak 8GB RAM kapasitesi sunulmuş. Dış tasarım ise deri desenli bir kapağa yönelmiş. Gorilla Glass 3 kaplama, 3GB yazılım tabanlı ekstra RAM, arka parmak izi sensörü, MIUI 13 ara yüz yerini koruyor. Haliyle fiyat da yükseliyor. Global pazarda bu modeli Poco C40 adıyla görebiliriz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)