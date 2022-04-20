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    Akıllı telefon satışları düşüşte

    Zaten doygunluğa ulaşmış olan akıllı telefon pazarı pandeminin etkileri azalmaya başlayınca eski trendine geri döndü. Satışlarda düşüş derinleşmeye başladı.     
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    Akıllı telefon
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    Özellikle pandemi ile birlikte düşüş trendini kırarak yükselişe başlayan ve rekor rakamlara ulaşan akıllı telefon pazarı, normalleşmenin başlaması ile birlikte yavaş yavaş eski trendine dönüyor. 

    Akıllı telefon satışlarında düşüş

    Yılın ilk çeyrek pazar raporlarına göre akıllı telefon pazarı Çin’deki kısıtlamalar ve global enflasyon gibi yan unsurların da etkisiyle son çeyrekte yüzde 11 küçüldü. Samsung ve Apple yükselirken Çinli üreticilerde düşüş yaşandı.

    Samsung’un Galaxy A ve M serilerinin de desteğiyle pazar payını 2 puan arttırarak yüzde 24 seviyesine çıkardığı görülüyor. Apple da düşen iPhone SE 3 satışlarına rağmen 3 puan artışla yüzde 18 seviyesine yükseldi. 

    Çin’in bu dönemden daha fazla etkilendiği görülüyor zira Oppo, vivo, Xiaomi bir veya iki puan kayıp yaşamış. Huawei de listeden tamamen çıkmış durumda. Böylece Çinli üreticilerin Apple üzerindeki baskısı da hafiflemiş. Yine de önümüzdeki aylarda bileşen sıkıntısının hafifleyeceği ve pazarın yaralarını biraz saracağı tahmin ediliyor. 
     

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 6 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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