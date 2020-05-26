Redmi 10X 4G uygun fiyat etiketiyle duyuruldu

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Bugün çok uygun fiyatlı Redmi 10X 5G akıllı telefon serisini duyuran Xiaomi ayrıca 4G altyapıları için de bir Redmi 10X hazırlamıştı. Redmi 10X 4G modeli orijinal seriden biraz daha farklılaşıyor.

Redmi 10X 4G özellikleri ve fiyatı

Redmi 10X 4G modeli aslında Redmi 9 olarak beklediğimiz telefon ve firma bu yıl bir rakam atlamayı tercih etti. 6.53 inçlik ekranında 2400x1080 piksel çözünürlük sunan model nokta çentik tasarımı ile oldukça agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Ön kısım açısından Redmi 10X 4G biraz daha Redmi Note 9 serisine benziyor.

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2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G85 yonga setinin güç verdiği telefonda 4GB/6GB RAM seçenekleri ile 128GB depolama kapasitesi sunuluyor. 5020mAh kapasiteli batarya ise 18W hızlı şarj destekli.

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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı lens, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro lensten oluşan kamera paketi mevcut. Ön kısımda ise 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Arka parmak izi okuyucu, IP53 ile kısmi olarak suya dayanıklılık, kızıl ötesi verici, 3.5mm kulaklık gibi ayrıntılara yer verilen telefon Android 10 temelli MIUI 12 ara yüzü ile gelecek. Ülkemizde de satışa çıkacak Redmi 10X 4G fiyatlar şu şekilde:

Redmi 10X 4G 4GB + 128GB – 140$

Redmi 10X 4G 6GB + 128GB - 168$

https://www.gizmochina.com/2020/05/26/redmi-10x-4g-launched-china/

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