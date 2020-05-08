Redmi 10X'in özellikleri ortaya çıktı

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Xiaomi'nin alt markası olan Redmi bir başka bütçe dostu akıllı telefon modeli olan Redmi 10X'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca bu akıllı telefonla ilgili bazı sızıntılar gelmeye başlamıştı ve şimdi de cihazın teknik detayları Google Play Console'da ortaya çıktı.

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Kısa bir süre içinde tanıtılabilir

Google Play Console'da yer alan bilgiler Redmi 10X'in, MediaTek'in yeni Dimensity 800 işlemcileriyle birlikte gelmeyeceğini ortaya koyarak bazı özelliklerini de doğruladı. Akıllı telefonun MediaTek Helio G70 yonga seti ile geleceği görülürken, bu işlemcinin ne kadar etkili olursa olsun, Dimension işlemciler seviyesinde olmayacağı ifade ediliyor. Cihazın diğer özellikleri ise şu şekilde listelenmiş: Full HD+ ekran, Mali G52 grafik işlemci, 4GB RAM ve Android 10 işletim sistemi.

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Bu akıllı telefonun yüksek profilli donanım varyantlarıyla gelmesi beklenmese de, diğer varyantları ile ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor. Tasarım konusundaki birkaç söylenti ise Redmi Note 9 ile neredeyse aynı tasarıma işaret ediyor. Dört arka kamera ve ön kamera için ekranda bir delik olacağı söylentileri mevcut. Resmi olarak ne zaman tanıtılacağına dair hala bilgi yok, ancak gelen haberlerin sıklaşmış olması, çok da uzun bir süre beklemeyeceğimiz anlamına gelebilir.

Redmi 10X, 5G ağlarını destekleyen bir işlemci ile gelmeyeceğinden dolayı, piyasa değerinin beklenenden daha düşük olması muhtemel. Söylentiler 160 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde.

https://www.91mobiles.com/hub/redmi-10x-specifications-helio-g70-4gb-ram-google-play-console/

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