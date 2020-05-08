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    Redmi 10X'in özellikleri ortaya çıktı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, yakın bir tarihte bütçe dostu Redmi 10X modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken, akıllı telefonun özellikleri Google Play Console'da listelendi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Redmi 10X'in özellikleri ortaya çıktı
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    Xiaomi'nin alt markası olan Redmi bir başka bütçe dostu akıllı telefon modeli olan Redmi 10X'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca bu akıllı telefonla ilgili bazı sızıntılar gelmeye başlamıştı ve şimdi de cihazın teknik detayları Google Play Console'da ortaya çıktı.

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    Kısa bir süre içinde tanıtılabilir

    Google Play Console'da yer alan bilgiler Redmi 10X'in, MediaTek'in yeni Dimensity 800 işlemcileriyle birlikte gelmeyeceğini ortaya koyarak bazı özelliklerini de doğruladı. Akıllı telefonun MediaTek Helio G70 yonga seti ile geleceği görülürken, bu işlemcinin ne kadar etkili olursa olsun, Dimension işlemciler seviyesinde olmayacağı ifade ediliyor. Cihazın diğer özellikleri ise şu şekilde listelenmiş: Full HD+ ekran, Mali G52 grafik işlemci, 4GB RAM ve Android 10 işletim sistemi.

    Redmi 10X'in özellikleri ortaya çıktı
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    Bu akıllı telefonun yüksek profilli donanım varyantlarıyla gelmesi beklenmese de, diğer varyantları ile ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor. Tasarım konusundaki birkaç söylenti ise Redmi Note 9 ile neredeyse aynı tasarıma işaret ediyor. Dört arka kamera ve ön kamera için ekranda bir delik olacağı söylentileri mevcut. Resmi olarak ne zaman tanıtılacağına dair hala bilgi yok, ancak gelen haberlerin sıklaşmış olması, çok da uzun bir süre beklemeyeceğimiz anlamına gelebilir.

    Redmi 10X, 5G ağlarını destekleyen bir işlemci ile gelmeyeceğinden dolayı, piyasa değerinin beklenenden daha düşük olması muhtemel. Söylentiler 160 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde.



    https://www.91mobiles.com/hub/redmi-10x-specifications-helio-g70-4gb-ram-google-play-console/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Taharetmusluğu 1 hf. en beğenilen
    Tabi yeni gelen düzenlemeyle buna da 160 değildir o 200 dolardır derler canım ülkemi cehennemme çevirenler, vergi borçlarını silip benim hayatımdan çalanlar
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    foreveriphone (erkan çelik) 6 gün
    Bizde direkt 10 ile çarpıp fiyatı buluyoruz
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    Taharetmusluğu 1 hf. en beğenilen
    Tabi yeni gelen düzenlemeyle buna da 160 değildir o 200 dolardır derler canım ülkemi cehennemme çevirenler, vergi borçlarını silip benim hayatımdan çalanlar
    Yanıtla +8
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