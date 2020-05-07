LG Velvet 5G resmen tanıtıldı: Snapdragon 765, Stylus kalem desteği

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LG Velvet akıllı telefon modeli, çift ekranlı aksesuarı ve Stylus kalemi destekleyen orta sınıf bir telefon olarak Güney Kore'de piyasaya sürüldü. Hafif kavisli kenarları ile şık bir görüntüye sahip olan akıllı telefon üçlü kamera kurulumu ile geliyor.

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LG Velvet teknik özellikleri

MIL-STD 810G dayanıklılık ve IP68 suya dayanıklılık sertifikalarına sahip olan LG Velvet, 20:5:9 en boy oranı ve 1.080 x 2.460 piksel çözünürlüğü destekleyen su damlası çentikli 6.8 inç FullHD+ POLED ekran barındırıyor. microSD kart ile genişletilebilen 128GB dahili depolama alanı olan cihaz, gücünü ise 8GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 765 yonga setinden alıyor.

LG'nin özel kullanıcı arayüzüne sahip Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 3.5mm kulaklık girişi,5 G, 4G LTE, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, GPS ve USB C Tipi bağlantı noktası bulunuyor.

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Optik açıdan LG Velvet, 48MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı sensör ve portre çekimleri için 5MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Selfie'ler ve görüntülü sohbetler içinse, ön tarafta 16MP'lik bir sensör mevcut. Güvenlik için ekrana gömülü parmak izi sensörü ve 4096 basınç seviyelerine sahip Wacom stylus desteği de akıllı telefonun diğer özellikleri arasında. Ayrıca 4.300mAh pil kapastesi sunan LG Velvet'in kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği sunduğunu da belirtelim.

LG Velvet fiyatı

15 Mayıs tarihinde Güney Kore'de raflara çıkacak olan cihaz, henüz ön sipariş aşamasında. Aurora Beyaz, Aurora Gray, Aurora Green ve Illusion Sunset olmak üzere dört renk seçeneği sunan LG Velvet'in satış fiyatı ise 734 dolar olarak açıklandı. Diğer pazarlara ne zaman geleceğine dair bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.

https://www.lge.co.kr/lgekor/product/mobile/smart-phone/productDetail.do?cateId=0261&prdId=EPRD.352819#featureBtnsWrap

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