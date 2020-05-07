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    LG Velvet 5G resmen tanıtıldı: Snapdragon 765, Stylus kalem desteği

    Güney Koreli teknoloji devi LG'nin uzun bir süredir konuşulan yeni akıllı telefon modeli LG Velvet tanıtıldı. Snapdragon 765 ile gelen cihaz, Stylus kalem desteği ile geliyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG Velvet 5G resmen tanıtıldı: Snapdragon 765, Stylus kalem desteği
    Tam Boyutta Gör

    LG Velvet akıllı telefon modeli, çift ekranlı aksesuarı ve Stylus kalemi destekleyen orta sınıf bir telefon olarak Güney Kore'de piyasaya sürüldü. Hafif kavisli kenarları ile şık bir görüntüye sahip olan akıllı telefon üçlü kamera kurulumu ile geliyor.

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    LG Velvet teknik özellikleri

    MIL-STD 810G dayanıklılık ve IP68 suya dayanıklılık sertifikalarına sahip olan LG Velvet, 20:5:9 en boy oranı ve 1.080 x 2.460 piksel çözünürlüğü destekleyen su damlası çentikli 6.8 inç FullHD+ POLED ekran barındırıyor. microSD kart ile genişletilebilen 128GB dahili depolama alanı olan cihaz, gücünü ise 8GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 765 yonga setinden alıyor.

    LG'nin özel kullanıcı arayüzüne sahip Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 3.5mm kulaklık girişi,5 G, 4G LTE, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, GPS ve USB C Tipi bağlantı noktası bulunuyor.

    Optik açıdan LG Velvet, 48MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı sensör ve portre çekimleri için 5MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip. Selfie'ler ve görüntülü sohbetler içinse, ön tarafta 16MP'lik bir sensör mevcut. Güvenlik için ekrana gömülü parmak izi sensörü ve 4096 basınç seviyelerine sahip Wacom stylus desteği de akıllı telefonun diğer özellikleri arasında. Ayrıca  4.300mAh pil kapastesi sunan LG Velvet'in kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği sunduğunu da belirtelim.

    LG Velvet fiyatı

    15 Mayıs tarihinde Güney Kore'de raflara çıkacak olan cihaz, henüz ön sipariş aşamasında. Aurora Beyaz, Aurora Gray, Aurora Green ve Illusion Sunset olmak üzere dört renk seçeneği sunan LG Velvet'in satış fiyatı ise 734 dolar olarak açıklandı. Diğer pazarlara ne zaman geleceğine dair bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.



    https://www.lge.co.kr/lgekor/product/mobile/smart-phone/productDetail.do?cateId=0261&prdId=EPRD.352819#featureBtnsWrap Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ultramarine caeruleum (ALPAY DİNÇER) 1 hf. en beğenilen
    734 dolar nedir arkadaş 😳 kafayı mı yedin LG
    Yanıtla +14
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 1 hf.
    Fiyat çentikten daha kötü. Yapma LG yapma, yanarsın...
    Yanıtla +6
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    SPeaky 1 hf.
    734 dolar ve 765G? Yazık bunlar sakat galiba ya başka açıklaması olamaz abi, 500 dolar civarına 865li modeller var :DD 765G ise 300 civarlarında bulunabiliyor.. Batın abi siz
    734 dolar ve 765G? Yazık bunlar sakat galiba ya başka açıklaması olamaz abi, 500 dolar civarına 865li modeller var :DD 765G ise 300 civarlarında bulunabiliyor....
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    orhanyıldırım 1 hf. yeni yorumcu
    bu fiayata alınmaz bu telefon
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    ironman 1 hf.
    Satamaz 3500 üzerine

    4 bine 5 bine çok iyi özellikler olan başka rakipleri var..
    WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
    Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive
    GPS Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS
    3X ZOOM 5X ZOOOM da yok

    Bunları da koymayınca özelliklere işi Çook ZOR !!


    TR de gelirde 7 bin derse satamaz..
    V30+ durumuna düşer...
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf.
    Tek beğendiğim yanı yeni nesil telefonlardan farklı olması.
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    mcx (mehmet can) 1 hf.
    Lg v30 gibi çentiksiz model yapmışsın hemde 350 dolar civarı. Daha iyisini beklerdik.
    Yanıtla +2
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    xxxx1 (cem mare) 1 hf.
    Lg,htc,sony,samsung,microsoft gibi koca kafalar yanlis anladilar, son on yila adapte olamadilar!.







    Yanıtla +1
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    damn2u (Sercan ) 1 hf.
    Pazarlama ekibi 234$ yazağına 734 yazmış herhalde.
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    shimoda 1 hf.
    Şu Velvet' i okuyunca bir tek benim mi aklıma maymun geliyor?
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    SPeaky 1 hf.
    734 dolar ve 765G? Yazık bunlar sakat galiba ya başka açıklaması olamaz abi, 500 dolar civarına 865li modeller var :DD 765G ise 300 civarlarında bulunabiliyor.. Batın abi siz
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    HanDar05 1 hf.
    O fiyat ne öyle
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2866 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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