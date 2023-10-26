Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi markası adı altında bütçe odaklı akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda Çinli dev, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Redmi 12C modelinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bugünse Redmi 13C'nin tasarımını gösteren bir dizi görüntü internete sızdı. Peki Xiaomi'nin yeni bütçe telefonu neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Redmi 13C ilk kez canlı olarak görüntülendi

Sızdırılan yeni görüntüler, Redmi 13C'nin tasarımına ek olarak bazı özelliklerini de doğruluyor. Buna göre yaklaşmakta olan akıllı telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı sunan 6,74 inç boyutlarında panele sahip olacak. Bu panele ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun kalbinde 18W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. Ancak bu yonga setinin detayları belirtilmemiş. Ayrıca cihazın 50MP birincil kamera ile destekleneceğini de doğrulandı. Redmi 13C'nin kapağını gösteren ikinci görüntüde ise, selefi ile benzer cam yüzeyin korunduğunu görüyoruz. Ek olarak bu bölümde üç adet kamera sensörü ve bir adet LED flaş bulunuyor.

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Redmi 13C hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak mevcut raporlar, cihazın ülkemizde POCO C65 olarak lanse edileceği yönünde. Redmi 13C'nin tanıtım tarihi ise halen net değil. Ancak Kasım ayına işaret edildiğini belirtelim.

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Redmi 13C ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı