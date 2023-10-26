Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi 13C ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin yeni bütçe telefonu Redmi 13C, ilk kez canlı olarak görüntülendi. Peki Redmi 12C'nin halefi olacak telefon neler sunacak? İşte Redmi 13C tasarımı ve tüm bildiklerimiz...
    Redmi 13C ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi markası adı altında bütçe odaklı akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda Çinli dev, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Redmi 12C modelinin halefi üzerinde çalışmalara başladı. Bugünse Redmi 13C'nin tasarımını gösteren bir dizi görüntü internete sızdı. Peki Xiaomi'nin yeni bütçe telefonu neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Redmi 13C ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Sızdırılan yeni görüntüler, Redmi 13C'nin tasarımına ek olarak bazı özelliklerini de doğruluyor. Buna göre yaklaşmakta olan akıllı telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı sunan 6,74 inç boyutlarında panele sahip olacak. Bu panele ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü eşlik ediyor.

    Redmi 13C ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Telefonun kalbinde 18W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. Ancak bu yonga setinin detayları belirtilmemiş. Ayrıca cihazın 50MP birincil kamera ile destekleneceğini de doğrulandı. Redmi 13C'nin kapağını gösteren ikinci görüntüde ise, selefi ile benzer cam yüzeyin korunduğunu görüyoruz. Ek olarak bu bölümde üç adet kamera sensörü ve bir adet LED flaş bulunuyor.

    Redmi 13C hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak mevcut raporlar, cihazın ülkemizde POCO C65 olarak lanse edileceği yönünde. Redmi 13C'nin tanıtım tarihi ise halen net değil. Ancak Kasım ayına işaret edildiğini belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes 200 e 1990 model nasıl günde 100 kelime ezberlemek xiaomi imei atilan telefon şebeke sorunu 963 whatsapp mesaj autocad selection kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi - REDMI 10A
    Xiaomi - REDMI 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız