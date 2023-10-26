Redmi 13C ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Sızdırılan yeni görüntüler, Redmi 13C'nin tasarımına ek olarak bazı özelliklerini de doğruluyor. Buna göre yaklaşmakta olan akıllı telefon, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı sunan 6,74 inç boyutlarında panele sahip olacak. Bu panele ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış kamera sensörü eşlik ediyor.
Redmi 13C hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak mevcut raporlar, cihazın ülkemizde POCO C65 olarak lanse edileceği yönünde. Redmi 13C'nin tanıtım tarihi ise halen net değil. Ancak Kasım ayına işaret edildiğini belirtelim.
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.