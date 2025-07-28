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    Xiaomi 16 Ultra için takvim öne çekildi: Yıl bitmeden tanıtılabilir

    Xiaomi’nin sıradaki amiral gemisi Xiaomi 16 Ultra, alışılmış takvimi bozarak yıl bitmeden tanıtılabilir. Şirketin başkanı Lu Weibing’in yaptığı açıklama tanıtım için düşünülen tarihi ortaya koyuyor.

    Xiaomi 16 Ultra takvim öne çekildi: Yıl bitmeden tanıtılabilir

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 16 Ultra, beklentilerin aksine bu yıl bitmeden tanıtılabilir. Şirketin başkanı Lu Weibing’in yaptığı açıklamayla birlikte cihaz ilk kez resmen anılmış oldu. “Mobil görüntülemede yeni bir zirve” ifadesiyle tanımlanan bu modelin, Leica ile derinleşen iş birliğini yansıtacağı düşünülüyor. Geleneksel olarak Ultra serisi cihazlar yılbaşından sonraki dönemde duyurulsa da bu kez takvim öne çekilmiş gibi görünüyor.

    Sızan bilgilere göre Xiaomi 16 Ultra, Qualcomm’un en yeni üst düzey yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 ile donatılacak. Bu işlemci, yılın en güçlü Android telefonlarında tercih edilen standart haline gelmiş durumda. Ayrıca cihazda düz ekran tercih edileceği belirtiliyor. Bu da Xiaomi’nin uzun süredir kullandığı kavisli ekran tasarımından uzaklaşacağı anlamına geliyor.

    Xiaomi 16 Ultra yalnız başına gelmeyecek gibi duruyor. GSMA IMEI veritabanında ortaya çıkan bilgiler, iki yeni modelin daha yolda olduğunu gösteriyor: Xiaomi 16S Ultra ve Xiaomi 16 Ultra Max. Bu modellerin 25128PNA1C ve 25128PNA1G kodlarıyla listelendiği görüldü. 16S Ultra modelinde şirketin özel geliştirdiği XRING işlemcisinin kullanılacağı konuşulurken, 16 Ultra Max ise serinin kamera lideri olmaya aday.

    Xiaomi, kamera sistemleri konusunda farklı bir yola da giriyor. Şirket daha önce tanıttığı konsept modelle birlikte modüler bir optik sistem üzerinde çalıştığını göstermişti. Bu sistem; özel bir M4/3 sensör, küresel olmayan mercek grubu ve f/1.4 diyafram açıklığıyla dikkat çekmişti. Modüler yapı sayesinde 10 Gbps hızında optik veri aktarımı, 16 kademeli dinamik aralık ve yapay zekâ destekli RAW görüntü işleme gibi gelişmiş özellikler sunulabiliyor.

    Eğer Xiaomi 16 Ultra Max bu gelişmiş kamera sistemini ticari bir ürüne dönüştürürse, şirket tarihinin en iddialı telefonuna imza atabilir. Gözler şimdi, yıl sonuna kadar yapılması muhtemel tanıtım etkinliğinde.

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    mert1907 14 saat önce

    yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)

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    MDK 4 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 5 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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