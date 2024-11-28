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    Xiaomi, merakla beklenen Redmi Buds 6 Pro ve Buds 6 Pro Gaming Edition'u duyurdu

    Xiaomi, yeni uygun fiyatlı TWS kulaklığı Redmi Buds 6 Pro ve Pro Gaming Edition sürümünü tanıttı. Peki kulak içi tasarıma sahip kulaklığın fiyatı ve özellikleri neler?
    Redmi Buds 6 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi K80 serisinin tanıtım etkinliğinde yeni TWS kulaklıkları Redmi Buds 6 Pro ve oyunseverler için özel olarak tasarlanmış Redmi Buds 6 Pro Gaming Edition modellerini duyurdu. Redmi Buds 6 Pro, Xiaomi’nin ilk kez üçlü sürücü tasarımı kullandığı bir model olarak dikkat çekiyor. İşte fiyatı ve özellikleri

    Redmi Buds 6 Pro özellikleri

    Redmi Buds 6 Pro, gücünü 6.7 mm piezoelektrik seramik çift sürücü ve 11 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücüden alıyor. Ses performansı, Xiaomi Golden Ears ekibi tarafından optimize edilerek daha net tizler, dolgun orta sesler ve güçlü baslar sunması hedeflenmiş. Bir önceki nesle kıyasla yüksek frekans ses yoğunluğu ise %10 artırılmış durumda.

    Redmi Buds 6 Pro, gelişmiş akustik teknolojisiyle dikkat çekerken MIHC, LDHC 5.0 ve LC3 gibi yüksek kaliteli ses kodeklerini destekliyor. Ayrıca Deep Space Noise Reduction 2.0 teknolojisi sayesinde 55 dB’ye kadar gürültü engelleme sunuyor. Kulaklık, kayıt tarafında 3 mikrofonlu AI destekli ENC özelliğine sahip. Böylece rüzgar sesini 12 m/s’ye kadar filtreleyerek görüşme kalitesini artırıyor.

    Redmi Buds 6 Pro tek şarjla 36 saate kadar pil ömrü sunarken hızlı şarj desteğiyle 5 dakikalık şarjla 2 saat kullanım imkanı sağlıyor. Redmi Buds 6 Pro Gaming Edition ise, büyük oranda temel model ile aynı özelliklere sahip. Ancak oyunseverlere yönelik bazı özel geliştirmelerle geliyor. Buna göre Ultra düşük gecikme modu sayesinde 20 ms’ye kadar düşük gecikme süresi sunarak oyun sırasında anlık tepkiler sağlayabilecek. Ayrıca, 130 metreye kadar ses iletimi ve 67W hızlı şarj özelliğine sahip.

    Redmi Buds 6 Pro fiyatı:

    Redmi Buds 6 Pro, Siyah, Beyaz ve Yeşim Yeşili renk seçenekleriyle 399 yuan (yaklaşık 55 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Redmi Buds 6 Pro Gaming Edition ise 499 yuan (yaklaşık 69 dolar) fiyatıyla 3 Aralık’ta Çin’de satışta olacak.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 18 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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