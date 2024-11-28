Xiaomi, merakla beklenen Redmi Buds 6 Pro ve Buds 6 Pro Gaming Edition'u duyurdu

Redmi Buds 6 Pro özellikleri
Redmi Buds 6 Pro, gücünü 6.7 mm piezoelektrik seramik çift sürücü ve 11 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücüden alıyor. Ses performansı, Xiaomi Golden Ears ekibi tarafından optimize edilerek daha net tizler, dolgun orta sesler ve güçlü baslar sunması hedeflenmiş. Bir önceki nesle kıyasla yüksek frekans ses yoğunluğu ise %10 artırılmış durumda.
Redmi Buds 6 Pro, gelişmiş akustik teknolojisiyle dikkat çekerken MIHC, LDHC 5.0 ve LC3 gibi yüksek kaliteli ses kodeklerini destekliyor. Ayrıca Deep Space Noise Reduction 2.0 teknolojisi sayesinde 55 dB’ye kadar gürültü engelleme sunuyor. Kulaklık, kayıt tarafında 3 mikrofonlu AI destekli ENC özelliğine sahip. Böylece rüzgar sesini 12 m/s’ye kadar filtreleyerek görüşme kalitesini artırıyor.
Redmi Buds 6 Pro tek şarjla 36 saate kadar pil ömrü sunarken hızlı şarj desteğiyle 5 dakikalık şarjla 2 saat kullanım imkanı sağlıyor. Redmi Buds 6 Pro Gaming Edition ise, büyük oranda temel model ile aynı özelliklere sahip. Ancak oyunseverlere yönelik bazı özel geliştirmelerle geliyor. Buna göre Ultra düşük gecikme modu sayesinde 20 ms’ye kadar düşük gecikme süresi sunarak oyun sırasında anlık tepkiler sağlayabilecek. Ayrıca, 130 metreye kadar ses iletimi ve 67W hızlı şarj özelliğine sahip.
Redmi Buds 6 Pro fiyatı:
Redmi Buds 6 Pro, Siyah, Beyaz ve Yeşim Yeşili renk seçenekleriyle 399 yuan (yaklaşık 55 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Redmi Buds 6 Pro Gaming Edition ise 499 yuan (yaklaşık 69 dolar) fiyatıyla 3 Aralık’ta Çin’de satışta olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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