Xiaomi, "Redmi" marka logosunu yeniledi: İşte yeni logo

Son dönemde Xiaomi 15 serisi ve HyperOS 2.0 arayüzü ile karşımıza çıkan Xiaomi, hızını alamadı ve "Redmi" logosunu da yeniledi. Hemen aşağıda da görebileceğiniz gibi Redmi'nin yeni logosu, kırmızı ve sivri hatlarıyla daha dinamik bir görünüm sunuyor.
Redmi markasının Genel Müdürü Wang Teng Thomas ise, bu değişikliklerin fiyatlara da yansıyacağını doğruladı. "Yeni K serisi artık amiral gemisi olarak konumlandırılıyor, özellikle Pro serisi her açıdan amiral gemisi deneyimi yaratacak. Bu doğrultuda yeni telefonların Xiaomi'nin bıraktığı fiyat boşluğunu doldurması bekleniyor.
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.