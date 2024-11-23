Xiaomi, "Redmi" marka logosunu yeniledi: İşte yeni logo

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde epey hareketli günler geçiren Xiaomi, Redmi markasının bir "yeniden markalaşma" sürecine girdiğini ve bu kapsamda logosunu ve kullandığı yazı fontunu güncellediğini duyurdu. 2013 yılından günümüze fiyat-performans odaklı telefonlar üreten Redmi, artık daha sade bir tasarımla karşımıza çıkacak. Üstelik fiyat-performans odaklı yaklaşımıyla premium segmenti hedeflemesi bekleniyor.

Xiaomi, yeni Redmi logosunu tanıttı

Son dönemde Xiaomi 15 serisi ve HyperOS 2.0 arayüzü ile karşımıza çıkan Xiaomi, hızını alamadı ve "Redmi" logosunu da yeniledi. Hemen aşağıda da görebileceğiniz gibi Redmi'nin yeni logosu, kırmızı ve sivri hatlarıyla daha dinamik bir görünüm sunuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi mobil başkanı Lu Weibing'e göre, değişim sadece estetik değil. Bu süreçte yeni "Turbo" serisi, daha önce "K" serisinin elinde tuttuğu liderliği devralacak ve "atılım yapmaya devam edecek." Lu ayrıca K80 serisinin, K serisinin tarihindeki en büyük ürün güncellemesi olacağını ve rakiplerin e-ticaret alt markaları tarafından sunulan en üst düzey performans amiral gemileriyle doğrudan rekabet edeceğini paylaştı.

Xiaomi Türkiye, HyperOS 2 güncelleme takvimi paylaştı! 19 sa. önce eklendi

Redmi markasının Genel Müdürü Wang Teng Thomas ise, bu değişikliklerin fiyatlara da yansıyacağını doğruladı. "Yeni K serisi artık amiral gemisi olarak konumlandırılıyor, özellikle Pro serisi her açıdan amiral gemisi deneyimi yaratacak. Bu doğrultuda yeni telefonların Xiaomi'nin bıraktığı fiyat boşluğunu doldurması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.