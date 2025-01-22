Redmi Buds 6 Pro ülkemizde satışa sunuldu

Redmi Buds 6 Pro neler sunuyor?
Redmi Buds 6 Pro kulaklık modelinde 11 mm titanyum diyaframlı sürücü ve iki adet PZT tiz hoparlörden oluşan üçlü sistem zengin bir ses deneyimi sunuyor. Aktif gürültü engelleme 55 desibele kadar etkili olurken, kulaklık, baş hareketlerini algılayarak üç boyutlu ses deneyimi sunuyor.
Görüşme sırasında yapay zekâ destekli 3 mikrofon berrak ve net bir ses aktarımı sağlarken özelleştirilebilir ekolayzır modları kullanıcıların sesi kişisel tercihlerine göre ayarlamasına olanak tanıyor.
Tek şarj ile 9.5 saatlik kullanım sunan kulaklık kutusuyla toplamda 36 saatlik pil ömrüne sahip. 5 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik ekstra süre daha elde edilebiliyor. Redmi Buds 6 Pro kulaklık modeli 2899TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.