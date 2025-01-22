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    Redmi Buds 6 Pro ülkemizde satışa sunuldu

    Redmi Buds 6 Pro tam kablosuz kulaklık modeli güçlü gürültü engelleme, uzun kullanım süreleri, hızlı şarj, tek kulakta bile gürültü engelleme gibi özelliklerle geliyor.
    Redmi Buds 6 Pro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin Redmi Buds serisindeki en iyi kulaklık modeli olan Redmi Buds 6 Pro ülkemizde de satışa sunuldu. Çıkış indirimi ile önceki nesilden bir tık daha uygun bir fiyat etiketine sahip olmak mümkün oluyor.

    Redmi Buds 6 Pro neler sunuyor?

    Redmi Buds 6 Pro kulaklık modelinde 11 mm titanyum diyaframlı sürücü ve iki adet PZT tiz hoparlörden oluşan üçlü sistem zengin bir ses deneyimi sunuyor. Aktif gürültü engelleme 55 desibele kadar etkili olurken, kulaklık, baş hareketlerini algılayarak üç boyutlu ses deneyimi sunuyor.

    Görüşme sırasında yapay zekâ destekli 3 mikrofon berrak ve net bir ses aktarımı sağlarken özelleştirilebilir ekolayzır modları kullanıcıların sesi kişisel tercihlerine göre ayarlamasına olanak tanıyor.

    Tek şarj ile 9.5 saatlik kullanım sunan kulaklık kutusuyla toplamda 36 saatlik pil ömrüne sahip. 5 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik ekstra süre daha elde edilebiliyor. Redmi Buds 6 Pro kulaklık modeli 2899TL olarak satılacak.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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