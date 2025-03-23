Xiaomi 3 saniyede suyu arıtabilen yeni cihazını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Hayatın her alanına yönelik ürünler geliştirmeye devam eden Xiaomi, bu kez su arıtma pazarını hedef alıyor. Mijia Mineral-Rich Water Purifier 1200G çok kısa sürede mineral açıdan zengin içme suyu arıtabiliyor.

Mijia Mineral-Rich Water Purifier 1200G

Xiaomi’nin yeni cihazı 6 aşamalı bir filtre sistemine sahip ve ters ozmoz tekniği ile 0.0001 mikron büyüklüğe kadar partikülleri filtreleyebiliyor. Böylece ağır metallerden bakterilere ve klora kadar pek çok partikül temizlenmiş oluyor.

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Xiaomi ayrıca gerekli olan mineralleri suya ekleyen patentli bir sistem geliştirmiş. Çin Bilim Üniversitesi ile birlikte geliştirilen bu sistem, standartları karşılayacak şekilde magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve strontiyum minerallerini suya karıştırıyor. Bu mineraller Nianqing dağlarındaki kayalardan elde edilmiş.

1200G kapasite ile dakikada 4 litre su arıtılabiliyor. Bu da 150ml bardak suyun sadece 3 saniyede arıtılabileceği anlamına geliyor. Kahve, çay, içme suyu modlarına göre cihaz minerallerin dozajını ayarlayabiliyor.

OLED ekran ile su kalitesini ve filtre sağlığını gösteren cihaz ayrıca HyperOS Connect ile Mi Home uygulamasına bağlanabiliyor. Mijia Mineral-Rich Water Purifier 1200G su arıtma cihazı 470$ fiyat etiketine sahip.



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