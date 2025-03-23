Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 3 saniyede suyu arıtabilen yeni cihazını tanıttı

    Mijia Mineral-Rich Water Purifier 1200G adındaki su arıtma cihazı çay, kahve veya içme suyu moduna göre haznesindeki mineralleri belirli oranlarda suya karıştırabiliyor.  
    Mijia Mineral-Rich Water Purifier 1200G Tam Boyutta Gör
    Hayatın her alanına yönelik ürünler geliştirmeye devam eden Xiaomi, bu kez su arıtma pazarını hedef alıyor. Mijia Mineral-Rich Water Purifier 1200G çok kısa sürede mineral açıdan zengin içme suyu arıtabiliyor. 

    Mijia Mineral-Rich Water Purifier 1200G

    Xiaomi’nin yeni cihazı 6 aşamalı bir filtre sistemine sahip ve ters ozmoz tekniği ile 0.0001 mikron büyüklüğe kadar partikülleri filtreleyebiliyor. Böylece ağır metallerden bakterilere ve klora kadar pek çok partikül temizlenmiş oluyor. 

    Xiaomi ayrıca gerekli olan mineralleri suya ekleyen patentli bir sistem geliştirmiş. Çin Bilim Üniversitesi ile birlikte geliştirilen bu sistem, standartları karşılayacak şekilde magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve strontiyum minerallerini suya karıştırıyor. Bu mineraller Nianqing dağlarındaki kayalardan elde edilmiş. 

    1200G kapasite ile dakikada 4 litre su arıtılabiliyor. Bu da 150ml bardak suyun sadece 3 saniyede arıtılabileceği anlamına geliyor. Kahve, çay, içme suyu modlarına göre cihaz minerallerin dozajını ayarlayabiliyor. 

    OLED ekran ile su kalitesini ve filtre sağlığını gösteren cihaz ayrıca HyperOS Connect ile Mi Home uygulamasına bağlanabiliyor. Mijia Mineral-Rich Water Purifier 1200G su arıtma cihazı 470$ fiyat etiketine sahip. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    windows xp oyunları oral ne demek kedim ip yuttu karında nabız atması nasıl geçer parmak iltihabı için krem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum