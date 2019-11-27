Redmi K30/Mi 10T özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

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10 Aralık'da tanıtılacak Redmi K30 modelinin yeni görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerin yanı sıra özellikleri ve tahmini başlangıç fiyatı da sızdırılan Redmi K30, oldukça iddialı geliyor.

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Redmi K30 özellikleri nasıl olacak?

Avrupa'da ve ülkemizde Xiaomi Mi 9T adıyla satılan Redmi K20'nin devam modeli Redmi K30'un 4G bağlantılı sürümünün birçok özelliği sızdırılmış durumda. Redmi K30 4G modelinin sızdırılan özelliklerine geçecek olursak;

M1912G7BE / M1912G7BC model numaralı telefonun, 20: 9 görüntü formatına sahip 6.66 inç'lik IPS LCD ekran ile gelmesi bekleniyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip ekran, Corning Gorilla Glass 5 cam ile güçlendirilecek. Çözünürlük noktasında ise 1080p kalitesindeki ekranın agresif bir ekran/kasa oranına sahip olacağı aşikar. Zira telefonun ön yüzü ikili selfie kamerası için ayrılan delik dışında, neredeyse tamamen ekrandan oluşuyor.

Ekran üzerindeki deliğin içerisine 20 MP ana ve 2 MP çözünürlüğünde de derinlik kamerası yerleştiren Redmi, arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumuna yer veriyor. Burada 64 MP çözünürlüğündeki ana kamera sensörüne; 8 MP telefoto, 13 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik kamera sensörleri eşlik ediyor.

Redmi K30, 8 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli Snapdargon 730G yonga setinden güç alacak. Çekirdeklerden ikisi 2.2 GHz frekans hızında çalışan Cortex-A76, kalan 6 verimlilik çekirdeği ise 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A55 mimarisisi üzerine kuruluyor. Çipsetin grafik tarafında ise Adreno 618 GPU'su bulunuyor.

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Baz modeli 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesine sahip olması beklenen telefonun, RAM ve depolama tarafında farklı konfigürasyonlarının da olması bekleniyor. Tüm bu donanımların güç kaynağında ise 27W hızlı şarj destekli 4500 mAh kapasiteli bir bataryanın yer alacağı söyleniyor.

MIUI11 kullanıcı arabirimi giydirilmiş Android 10 işletim sistemiyle kutudan çıkması beklenen telefonun; kızılötesi algılayıcı, NFC ve 3.5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapacağı da yine endüstri kaynakları tarafından paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Redmi K30 fiyatı ne kadar olacak?

Redmi K30 başlangıç fiyatının 1.999 CNY (284 $) olacağı tahmin ediliyor. 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürümü olacak Redmi K30'un 10 Aralık'da Çin'de tanıtılması bekleniyor. Ek olarak 5G destekli Redmi K30 Pro adında farklı bir model daha olacak. Ancak bu modelin tarihi henüz belli olmayan farklı bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

https://playfuldroid.com/redmi-k30-full-specifications-and-a-live-shot-leaked/