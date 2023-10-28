Xiaomi üç modelin güncelleme desteğini kesiyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Güncelleme desteği konusunda en aktif şirketlerden Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS'un ardından belirli modellere olan desteğini yavaş yavaş sonlandırmaya başladı. Bildiğiniz üzere güncelleme desteği kesilen cihazların bulunduğu EOS (Destek Sonu) listesi belirli aralıklarla güncelleniyor. Bu kapsamda üç popüler Xiaomi modeli için daha yolun sonu geldi.

Xiaomi üç modelin güncelleme desteğini kesti

Xiaomi'nin yenilenen EOS listesine göre Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro ve POCO X3 modelleri artık ileriye dönük güncelleme almayacak. İlk olarak 2020 yılında satışa çıkan bu telefonların Android 10 tabanlı MIUI 12 ile tanıtıldığını hatırlatalım. Günümüze kadar üç büyük MIUI güncellemesi alan telefonlar, halihazırda Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümü ile destekleniyor. Dolayısıyla şirketin eski politikası gereği üç telefonun da yazılım desteği artık sonlanıyor.

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Kaçıranlar için günümüzde Xiaomi, 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Ancak bu politikanın yalnızca tepe model cihazlar için geçerli olduğunu belirtelim.

Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro ve POCO X3 için desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Tabi ki yeni MIUI ve Android güncellemelerini almayacak. Ancak ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar. Bu nedenle, kullanıcıların daha yeni bir telefona yükseltme konusunda endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz.

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