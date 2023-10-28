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    Xiaomi üç modelin güncelleme desteğini kesiyor: İşte liste

    Xiaomi, güncelleme desteği kesilen modeller listesini bir kez daha güncelledi. Şirket iki Xiaomi ve bir POCO modeli için işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi desteğini kesiyor.
    Xiaomi üç popüler telefonun güncelleme desteğini kesiyor! Tam Boyutta Gör
    Güncelleme desteği konusunda en aktif şirketlerden Xiaomi, Android 14 tabanlı HyperOS'un ardından belirli modellere olan desteğini yavaş yavaş sonlandırmaya başladı. Bildiğiniz üzere güncelleme desteği kesilen cihazların bulunduğu EOS (Destek Sonu) listesi belirli aralıklarla güncelleniyor. Bu kapsamda üç popüler Xiaomi modeli için daha yolun sonu geldi.

    Xiaomi üç modelin güncelleme desteğini kesti

    Xiaomi'nin yenilenen EOS listesine göre Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro ve POCO X3 modelleri artık ileriye dönük güncelleme almayacak. İlk olarak 2020 yılında satışa çıkan bu telefonların Android 10 tabanlı MIUI 12 ile tanıtıldığını hatırlatalım. Günümüze kadar üç büyük MIUI güncellemesi alan telefonlar, halihazırda Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümü ile destekleniyor. Dolayısıyla şirketin eski politikası gereği üç telefonun da yazılım desteği artık sonlanıyor.

    Kaçıranlar için günümüzde Xiaomi, 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Ancak bu politikanın yalnızca tepe model cihazlar için geçerli olduğunu belirtelim. 

    Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro ve POCO X3 için desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Tabi ki yeni MIUI ve Android güncellemelerini almayacak. Ancak ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık desteklenmeseler bile güncelleme alacaklar. Bu nedenle, kullanıcıların daha yeni bir telefona yükseltme konusunda endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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