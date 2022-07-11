Redmi K50i, AnTuTu performans testinde Snapdragon 888 ve A15 Bionic'i geçti

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Redmi K50i'nin resmi tanıtımı 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Xiaomi lansmana sayılı günler kala teaser görseller yayınlayarak akıllı telefonun yeteneklerini gözler önüne sermeye devam ediyor. Paylaşılan son tanıtım posteri cihazın performansına ışık tuttu.

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Test sonuçlarına göre MediaTek Dimensity 8100 platformunu temel alan Redmi K50i, AnTuTu testlerinde 822.274 gibi yüksek bir skora ulaştı. Buna karşın iPhone 13'e güç veren Apple A15 Bionic çipin 782.653 puan aldığı görülüyor.

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Redmi K50i neler sunacak?

Geçen yılki Qualcomm Snapdragon 888 yonga setiyle donatılmış amiral gemileri de 804.131 puanla Redmi K50i'nin gerisine kaldı. Akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili bazı detaylar da internete sızdırılmış durumda.

Redmi K50i'nin 6.6 inç IPS ekran (144 Hz, 2460 x 1080 piksel), 16 megapiksel selfie kamerası ve üçlü arka kamera sistemiyle geleceği belirtiliyor. Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 67 watt şarjı destekleyen 5.080 mAh pilinden alacak.

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Redmi K50i, AnTuTu testinde Snapdragon 888 ve A15 Bionic'i geçti