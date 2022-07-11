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Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarının başında gelen Evan Blass, Twitter hesabında Google Pixel Buds Pro'nun yeni basın görsellerini paylaştı. Görüntüler şirketin Mayıs ayı başlarında tanıttığı kablosuz kulaklığı iki renk seçeneği ile gözler önüne seriyor.

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Pixel Buds Pro arama devinin aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine sahip ilk kulaklığı olarak lanse edilmişti. Şirkete göre kablosuz kulaklık aktif gürültü engelleme özelliği aktifken 7 saat, kapalı durumdayken ise 11 saat gibi bir pil ömrü sunuyor.

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Çıkış tarihi ve fiyatı

Şarj kutusunun desteği ile Pixel Buds Pro'nun kullanım süresi sırasıyla 20 ve 31 saate kadar çıkabiliyor. Özel olarak tasarlanmış 11 mm sürücüler ve 6 çekirdekli ses işlemcisiyle donatılan kablosuz kulaklık piyasadaki diğer birçok model gibi şeffaf mod seçeneği ile geliyor.

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Google Pixel Buds Pro için ilerleyen dönemlerde uzamsal ses desteği sözü de verildi. Kablosuz kulaklık dört farklı renk seçeneği ile piyasada boy gösterecek. Resmi satışlarının 21 Temmuz'da başlaması planlanan Pixel Buds Pro için belirlenen fiyat etiketi 199 dolar.

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Google Pixel Buds Pro'nun yeni görüntüleri yayınlandı