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    Google Pixel Buds Pro'nun yeni görüntüleri yayınlandı

    Yakında resmi olarak satışa sunulacak Google Pixel Buds Pro'nun yeni görüntüleri yayınlandı. Sızıntı kaynağı Evan Blass kablosuz kulaklığın daha önce hiç yayınlanmamış basın görsellerini paylaştı.
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    Google Pixel Buds Pro'nun yeni görüntüleri yayınlandı
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    Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarının başında gelen Evan Blass, Twitter hesabında Google Pixel Buds Pro'nun yeni basın görsellerini paylaştı. Görüntüler şirketin Mayıs ayı başlarında tanıttığı kablosuz kulaklığı iki renk seçeneği ile gözler önüne seriyor.

    Google Pixel Buds Pro'nun yeni görüntüleri yayınlandı
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    Pixel Buds Pro arama devinin aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine sahip ilk kulaklığı olarak lanse edilmişti. Şirkete göre kablosuz kulaklık aktif gürültü engelleme özelliği aktifken 7 saat, kapalı durumdayken ise 11 saat gibi bir pil ömrü sunuyor.

    Google Pixel Buds Pro'nun yeni görüntüleri yayınlandı
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    Çıkış tarihi ve fiyatı

    Şarj kutusunun desteği ile Pixel Buds Pro'nun kullanım süresi sırasıyla 20 ve 31 saate kadar çıkabiliyor. Özel olarak tasarlanmış 11 mm sürücüler ve 6 çekirdekli ses işlemcisiyle donatılan kablosuz kulaklık piyasadaki diğer birçok model gibi şeffaf mod seçeneği ile geliyor.

    Google Pixel Buds Pro'nun yeni görüntüleri yayınlandı
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    Google Pixel Buds Pro için ilerleyen dönemlerde uzamsal ses desteği sözü de verildi. Kablosuz kulaklık dört farklı renk seçeneği ile piyasada boy gösterecek. Resmi satışlarının 21 Temmuz'da başlaması planlanan Pixel Buds Pro için belirlenen fiyat etiketi 199 dolar.

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    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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