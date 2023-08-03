Redmi K60 Ultra'nın işlemcisi resmen açıklandı: MediaTek Dimensity 9200+ ile geliyor

Uluslararası pazarda Xiaomi 13T Pro adı altında satılacağı söylenen Redmi K60 Ultra, AnTuTu performans testinde 1.774.714 puan aldı. Bu da Dimensity 9200+ platformunun Snapdragon 8 Gen 2 ve Galaxy S23 akıllı telefonlarda kullanılan hız aşırtmalı versiyonu ile rekabet edebileceğini gösteriyor.
Geri sayım başladı
Redmi K60 Ultra aynı zamanda Xiaomi'nin geliştirdiği bir algoritmayla çalışan PixelWorks X7 yardımcı görüntü işlemcisine de sahip olacak. Bu yonganın daha önce OnePlus 11, Realme GT2 Explorer Master ve Honor Magic 5 Pro akıllı telefonlarda da kullanıldığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü