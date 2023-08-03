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    Redmi K60 Ultra'nın işlemcisi resmen açıklandı: MediaTek Dimensity 9200+ ile geliyor

    Xiaomi yaklaşan yeni amiral gemisi akıllı telefonunun hangi işlemciden güç alacağını açıkladı. Çinli marka Redmi K60 Ultra'yı MediaTek'in Dimensity 9200+ yonga setiyle piyasaya sürecek.
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    Redmi K60 Ultra'nın işlemcisi resmen açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yakında piyasaya sürülmesi beklen amiral gemisi Redmi K60 Ultra akıllı telefonunun MediaTek Dimensity 9200+ işlemciye sahip olacağını resmen doğruladı. Cihaz birkaç gün önce Geekbench veritabanında ortaya çıkmıştı. Şirket ayrıca yeni cihazın AnTuTu test sonuçlarını da paylaştı.

    Uluslararası pazarda Xiaomi 13T Pro adı altında satılacağı söylenen Redmi K60 Ultra, AnTuTu performans testinde 1.774.714 puan aldı. Bu da Dimensity 9200+ platformunun Snapdragon 8 Gen 2 ve Galaxy S23 akıllı telefonlarda kullanılan hız aşırtmalı versiyonu ile rekabet edebileceğini gösteriyor.

    Redmi K60 Ultra'nın işlemcisi resmen açıklandı Tam Boyutta Gör

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    Redmi K60 Ultra aynı zamanda Xiaomi'nin geliştirdiği bir algoritmayla çalışan PixelWorks X7 yardımcı görüntü işlemcisine de sahip olacak. Bu yonganın daha önce OnePlus 11, Realme GT2 Explorer Master ve Honor Magic 5 Pro akıllı telefonlarda da kullanıldığını hatırlatalım.

    Redmi K60 Ultra'nın işlemcisi resmen açıklandı Tam Boyutta Gör
    Redmi K60 Ultra, Xiaomi'nin yakında gerçekleştireceği büyük etkinlikte tanıtılacak. Aynı gün katlanabilir Xiaomi Mix Fold 3 telefon ile Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi Pad 2 tabletler de duyurulacak. Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'nun ise 1 Eylül'de global pazar için tanıtılması bekleniyor.
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    maygar 1 gün önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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