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    Apple AirTag 2 geliyor: Vision Pro ile entegre çalışacak

    Apple tüketicilerden büyük ilgi gören takip cihazının yeni versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Vision Pro entegrasyonu sunması beklenen AirTag 2 hakkında önemli detaylar ortaya çıktı.
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    Apple AirTag 2 geliyor: Vision Pro ile entegre çalışacak Tam Boyutta Gör
    Apple anahtar, cüzdan ve sırt çantası gibi eşyaların bulunmasını sağlayan AirTag'i iki yıl önce piyasaya sürmüştü. Şirket büyük ilgi gören takip cihazının ikinci neslini hazırlıyor. Analist Ming-Chi Kuo'ya göre AirTag 2 önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir.

    Yeni nesil takip cihazı hakkında çok fazla ayrıntı olmasa da Apple'ın Vision Pro isimli karma gerçeklik gözlüğü ile entegre şekilde çalışması bekleniyor. Gözlüğü takarak kayıp eşyaları görsel işaretlerle bulmak mümkün olabilir. Kuo, AirTag 2'nin önümüzdeki yılın dördüncü çeyreğinde seri üretime girmesini beklediğini söyledi.

    Tüketiciler büyük ilgi gösterdi

    İkinci nesil AirTag'in uzamsal bilgi işlem merkezli yeni bir ekosistemin oluşturulmasında kilit bir rol oynaması bekleniyor. AirTag'in mevcut versiyonunda konum takibi ve hassas arama için U1 çipi var. AirTag 2'de muhtemelen daha gelişmiş U2 çipine yer verilecek.

    Apple AirTag 2 geliyor: Vision Pro ile entegre çalışacak Tam Boyutta Gör

    Bu iyileştirme, özellikle takip doğruluğu açısından AirTag'in performansını artırabilir. Apple, 2021 yılında yaklaşık 20 milyon takip cihazı sattı. AirTag satışlarının 2022'de neredeyse iki katına çıkarak 35 milyon adede ulaştığı tahmin ediliyor. Ürün tüketicilerden büyük ilgi görmüş durumda.

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    M
    maygar 22 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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