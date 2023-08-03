Apple AirTag 2 geliyor: Vision Pro ile entegre çalışacak

Yeni nesil takip cihazı hakkında çok fazla ayrıntı olmasa da Apple'ın Vision Pro isimli karma gerçeklik gözlüğü ile entegre şekilde çalışması bekleniyor. Gözlüğü takarak kayıp eşyaları görsel işaretlerle bulmak mümkün olabilir. Kuo, AirTag 2'nin önümüzdeki yılın dördüncü çeyreğinde seri üretime girmesini beklediğini söyledi.
Tüketiciler büyük ilgi gösterdi
İkinci nesil AirTag'in uzamsal bilgi işlem merkezli yeni bir ekosistemin oluşturulmasında kilit bir rol oynaması bekleniyor. AirTag'in mevcut versiyonunda konum takibi ve hassas arama için U1 çipi var. AirTag 2'de muhtemelen daha gelişmiş U2 çipine yer verilecek.
Bu iyileştirme, özellikle takip doğruluğu açısından AirTag'in performansını artırabilir. Apple, 2021 yılında yaklaşık 20 milyon takip cihazı sattı. AirTag satışlarının 2022'de neredeyse iki katına çıkarak 35 milyon adede ulaştığı tahmin ediliyor. Ürün tüketicilerden büyük ilgi görmüş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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