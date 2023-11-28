Redmi K70 Pro canlı görüntülendi: İşte tasarımı

Görsellerde K70 ve K70 Pro’nun 12GB RAM’li versiyonu görülüyor. Düz modelin 16GB RAM, Pro modelin 24GB’a kadar RAM seçeneğiyle geleceğini biliyoruz. Android 14 tabanlı HyperOS 1.0.1 yazılımıyla geldiği görülen telefonlardan yalnızca Pro model Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Diğer Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak.
Redmi, Çarşamba günü düzenleyeceği etkinlikte Redmi K70 serisi telefonlarla birlikte yeni Redmi Book 16 2024 laptopları, Redmi Watch 4 akıllı saat modelini ve Redmi Buds 5 Pro TWS kulaklık tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.