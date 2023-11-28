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    Redmi K70 Pro canlı görüntülendi: İşte tasarımı

    Redmi K70 serisi (K70, K70 Pro, K70e) telefonlar 29 Kasım'da resmî olarak tanıtılacak. Etkinliğe sayılı saatler kala Redmi K70 Pro, düz modelle birlikte ortaya çıktı.
    redmi k70 & k70 canlı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin alt markası Redmi, 29 Kasım’da K70 serisi telefonlar dahil bir dizi yeni ürünü piyasaya sürecek. Resmî lansman öncesinde Redmi K70 ve Redmi K70 Pro canlı görüntülendi ve cihazın tasarımı ile birlikte temel özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

    Redmi K70 tasarımı Tam Boyutta Gör
    Hem Pro hem de düz modelde arkada üçlü lens ve LED flaş barındıran büyük bir kamera bölümü olduğu görülüyor. Kamera modülleri optik görüntüleme sabitlemeye sahip 50MP ana kamerayı gösteriyor. K70 Pro, telefoto kamera için 2x optik zoom lense sahipken, K70, 2MP yapay zeka kamera sahip. Telefonların önüne baktığımızda her iki modelde de ince çerçevelerle birlikte ortaya hizalanmış delik çentik dikkat çekiyor. Her iki cihaz da 4000 nit parlaklık sunan 2K çözünürlüklü ekrana sahip olacak.

    Görsellerde K70 ve K70 Pro’nun 12GB RAM’li versiyonu görülüyor. Düz modelin 16GB RAM, Pro modelin 24GB’a kadar RAM seçeneğiyle geleceğini biliyoruz. Android 14 tabanlı HyperOS 1.0.1 yazılımıyla geldiği görülen telefonlardan yalnızca Pro model Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Diğer Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak.

    Redmi, Çarşamba günü düzenleyeceği etkinlikte Redmi K70 serisi telefonlarla birlikte yeni Redmi Book 16 2024 laptopları, Redmi Watch 4 akıllı saat modelini ve Redmi Buds 5 Pro TWS kulaklık tanıtacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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