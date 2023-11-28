Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin alt markası Redmi, 29 Kasım’da K70 serisi telefonlar dahil bir dizi yeni ürünü piyasaya sürecek. Resmî lansman öncesinde Redmi K70 ve Redmi K70 Pro canlı görüntülendi ve cihazın tasarımı ile birlikte temel özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

Redmi K70 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Hem Pro hem de düz modelde arkada üçlü lens ve LED flaş barındıran büyük bir kamera bölümü olduğu görülüyor. Kamera modülleri optik görüntüleme sabitlemeye sahip 50MP ana kamerayı gösteriyor. K70 Pro, telefoto kamera için 2x optik zoom lense sahipken, K70, 2MP yapay zeka kamera sahip. Telefonların önüne baktığımızda her iki modelde de ince çerçevelerle birlikte ortaya hizalanmış delik çentik dikkat çekiyor. Her iki cihaz da 4000 nit parlaklık sunan 2K çözünürlüklü ekrana sahip olacak.

Görsellerde K70 ve K70 Pro’nun 12GB RAM’li versiyonu görülüyor. Düz modelin 16GB RAM, Pro modelin 24GB’a kadar RAM seçeneğiyle geleceğini biliyoruz. Android 14 tabanlı HyperOS 1.0.1 yazılımıyla geldiği görülen telefonlardan yalnızca Pro model Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Diğer Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak.

Redmi, Çarşamba günü düzenleyeceği etkinlikte Redmi K70 serisi telefonlarla birlikte yeni Redmi Book 16 2024 laptopları, Redmi Watch 4 akıllı saat modelini ve Redmi Buds 5 Pro TWS kulaklık tanıtacak.

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Redmi K70 Pro canlı görüntülendi: İşte tasarımı