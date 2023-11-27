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    HyperOS ile gelecek Redmi K70 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı

    Redmi, büyük bir lansman hazırlığı içinde. 29 Kasım'da markanın yeni laptop, akıllı saat, kulak içi kulaklık ve telefon modellerini göreceğiz. Özellikle Redmi K70 Pro merakla bekleniyor.

    Redmi K70 serisi, 29 Kasım’da Çin’de tanıtılacak bir dizi yeni üründen biri olacak. Redmi K70 serisi, K70, K70e ve K70 Pro olmak üzere üç modelden oluşuyor. Lansman öncesinde üç cihazın da kamera özellikleri ortaya çıktı.

    redmi k70 serisi kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi K70, OmniVision OV50e 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Pro modelde 50MP OV50e ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı lense ek olarak 2x optik zoom yapabilen 50MP OV50d telefoto kamera bulunacak. K70e modelinde ise arka kamera kurulumunu 64MP OmniVision OV64B ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro kamera oluşturacak.

    Redmi K70 serisi özellikleri nasıl olacak?

    redmi k70 & k70 pro & k70e beklenen özellikleri
    Redmi K70, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile geliyor. 16GB + 256GB, 16GB + 512GB ve 16GB + 1TB depolama gibi farklı seçeneklerle satışa sunulacak telefon, 120w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryada güç alıyor.

    Redmi K70 Pro, Qualcomm’un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor. 16GB + 256GB, 16GB + 512GB ve 24GB + 1TB gibi farklı bellek ve depolama seçenekleriyle geliyor. Telefon, 120w hızlı şarjı destekleyen 5120 mAh bataryaya sahip. K70 ve K70 Pro, 2K çözünürlük sunan 120Hz OLED ekrana sahip.

    Redmi K70e, MediaTek’in Dimensity 8300 işlemcisi ile geliyor. 16GB RAM 1TB’a kadar UFS depolama alanı sunan telefon, 90w şarjı destekleyen 5500 mAh batarya ile geliyor. 6.67 inç OLED ekran, 1.5 çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekliyor.

    Redmi K70 serisi telefonlar, Android 14 tabanlı HyperOS ile gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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