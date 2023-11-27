HyperOS ile gelecek Redmi K70 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı

Redmi K70 serisi, 29 Kasım’da Çin’de tanıtılacak bir dizi yeni üründen biri olacak. Redmi K70 serisi, K70, K70e ve K70 Pro olmak üzere üç modelden oluşuyor. Lansman öncesinde üç cihazın da kamera özellikleri ortaya çıktı.
Redmi K70 serisi özellikleri nasıl olacak?
Redmi K70 Pro, Qualcomm’un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 ile geliyor. 16GB + 256GB, 16GB + 512GB ve 24GB + 1TB gibi farklı bellek ve depolama seçenekleriyle geliyor. Telefon, 120w hızlı şarjı destekleyen 5120 mAh bataryaya sahip. K70 ve K70 Pro, 2K çözünürlük sunan 120Hz OLED ekrana sahip.
Redmi K70e, MediaTek’in Dimensity 8300 işlemcisi ile geliyor. 16GB RAM 1TB’a kadar UFS depolama alanı sunan telefon, 90w şarjı destekleyen 5500 mAh batarya ile geliyor. 6.67 inç OLED ekran, 1.5 çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekliyor.
Redmi K70 serisi telefonlar, Android 14 tabanlı HyperOS ile gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.