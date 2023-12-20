Redmi K70 serisinden yeni rekor: İki haftada 1 milyon sattı!

Redmi K70 serisi, K70e, K70 ve K70 Pro olmak üzere üç modelden oluşuyor. K70e, MediaTek işlemci (Dimensity 8300 Ultra) ile gelirken, K70 ve K70 Pro Snapdragon işlemciyle geliyor ancak yalnızca Pro model Qualcomm’un en yeni işlemcisini (Snapdragon 8 Gen 3) taşıyor. Üç telefon da 2K çözünürlüğe kadar çıkan OLED ekran ve 5500 mAh bataryaya (120w hızlı şarj) sahip. K70 serisinin Android 14 tabanlı HyperOS ile gelen ilk Redmi telefonlar olduğunu da belirtelim.
Redmi K70e modelinin Poco X6 Pro 5G, K70 Pro’nun Poco F6 Pro 5G olarak küresel pazara çıkış yapacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.