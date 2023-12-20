Tam Boyutta Gör Redmi K70 serisi, 29 Kasım’da Çin’de tanıtıldı, 1 Aralık’ta da satışa sunuldu. Redmi, telefonun satışa sunulmasından birkaç dakika sonra satışların ilk 5 dakika içinde 600.000 adedi aştığını paylaşmıştı. Bu, K60 serisinin satış hacminin iki katı. Redmi’nin yeni açıklamasına göre, K70 serisinin başarısı sürüyor; Yalnızca iki haftada 1 milyondan fazla sattı.

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Redmi K70 serisi, K70e, K70 ve K70 Pro olmak üzere üç modelden oluşuyor. K70e, MediaTek işlemci (Dimensity 8300 Ultra) ile gelirken, K70 ve K70 Pro Snapdragon işlemciyle geliyor ancak yalnızca Pro model Qualcomm’un en yeni işlemcisini (Snapdragon 8 Gen 3) taşıyor. Üç telefon da 2K çözünürlüğe kadar çıkan OLED ekran ve 5500 mAh bataryaya (120w hızlı şarj) sahip. K70 serisinin Android 14 tabanlı HyperOS ile gelen ilk Redmi telefonlar olduğunu da belirtelim.

Redmi K70e modelinin Poco X6 Pro 5G, K70 Pro’nun Poco F6 Pro 5G olarak küresel pazara çıkış yapacağı söyleniyor.

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Redmi K70 serisinden yeni rekor: İki haftada 1 milyon sattı!