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    Anlık Bildirim

    Redmi K70 serisinden yeni rekor: İki haftada 1 milyon sattı!

    Redmi K70 serisi, piyasaya hızlı bir şekilde giriş yaparak 5 dakikada 600.000 adet satmıştı. Redmi, bu başarıyı sürdürüyor; İki haftalık dönemde 1 milyon satışı geçti.
    redmi k70 serisi 1 milyon satış Tam Boyutta Gör
    Redmi K70 serisi, 29 Kasım’da Çin’de tanıtıldı, 1 Aralık’ta da satışa sunuldu. Redmi, telefonun satışa sunulmasından birkaç dakika sonra satışların ilk 5 dakika içinde 600.000 adedi aştığını paylaşmıştı. Bu, K60 serisinin satış hacminin iki katı. Redmi’nin yeni açıklamasına göre, K70 serisinin başarısı sürüyor; Yalnızca iki haftada 1 milyondan fazla sattı.

    Redmi K70 serisi, K70e, K70 ve K70 Pro olmak üzere üç modelden oluşuyor. K70e, MediaTek işlemci (Dimensity 8300 Ultra) ile gelirken, K70 ve K70 Pro Snapdragon işlemciyle geliyor ancak yalnızca Pro model Qualcomm’un en yeni işlemcisini (Snapdragon 8 Gen 3) taşıyor. Üç telefon da 2K çözünürlüğe kadar çıkan OLED ekran ve 5500 mAh bataryaya (120w hızlı şarj) sahip. K70 serisinin Android 14 tabanlı HyperOS ile gelen ilk Redmi telefonlar olduğunu da belirtelim.

    Redmi K70e modelinin Poco X6 Pro 5G, K70 Pro’nun Poco F6 Pro 5G olarak küresel pazara çıkış yapacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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