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    Anlık Bildirim

    Redmi K70 Ultra, en parlak ekranlı telefonlardan biri olacak

    Redmi, performans odaklı amiral gemisi telefonu Redmi K70 Ultra’yı yakında tanıtacak. Xiaomi K70 Ultra, TCL’nin C8+ ekranını kullanacak. Bu, piyasadaki en parlak ekranlardan biri.
    xiaomi redmi k70 ultra tcl c8+ ekran Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Weibo üzerinden K70 Ultra’nın ekran özelliğini gösteren bir paylaşımda bulundu. Wang Teng Thomas, yakın zamanda Xiaomi ve TCL’in birlikte geliştirdiği C8+ ekran panelini kullanacağını açıkladı. C8+, iki önemli geliştirmeyi beraberinde getiriyor: Piksel ömrü %100'ün üzerinde arttı ve parlaklık verimliliği sektördeki en yüksek seviyeye ulaştı.

    Xiaomi Redmi K70 Ultra bilinen özellikleri

    Redmi K70 Ultra, 1.5K çözünürlük sunan yeni C8+ ekranı kullanacak. Ekranın 144Hz'e kadar yenileme hızı sunacağı ve düz hatlara sahip olacağı söyleniyor. Gelişmiş oyun deneyimi için PixelWorks X7 ekran çipinden güç alması bekleniyor. Güvenlik için ekranda parmak izi okuyucu bulunacak.

    Xiaomi Redmi K70 Ultra, Dimensity 9300 Plus işlemciden güç alacak. Bellek ve depolama seçenekleri arasında; 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB olacak. Telefon, 120W hızlı şarjı destekleyen 5.500mAh bataryaya sahip olacak. 20 megapiksel ön kamera ve OIS destekli 50 megapiksel (birincil) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kameraya sahip olacak. Beklenen diğer özellikler arasında metal çerçeve, VC ısı dağıtma ünitesi ve IP68 sertifikalı kasa yer alıyor.

    Xiaomi Redmi K70 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Redmi K70 Ultra modelinin Xiaomi’nin yeni katlanana telefonlarıyla birlikte 19 Temmuz’da tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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