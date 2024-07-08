2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Weibo üzerinden K70 Ultra’nın ekran özelliğini gösteren bir paylaşımda bulundu. Wang Teng Thomas, yakın zamanda Xiaomi ve TCL’in birlikte geliştirdiği C8+ ekran panelini kullanacağını açıkladı. C8+, iki önemli geliştirmeyi beraberinde getiriyor: Piksel ömrü %100'ün üzerinde arttı ve parlaklık verimliliği sektördeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Xiaomi telefonlardaki reklam sorunu çözülüyor 2 gün önce eklendi

Xiaomi Redmi K70 Ultra bilinen özellikleri

Redmi K70 Ultra, 1.5K çözünürlük sunan yeni C8+ ekranı kullanacak. Ekranın 144Hz'e kadar yenileme hızı sunacağı ve düz hatlara sahip olacağı söyleniyor. Gelişmiş oyun deneyimi için PixelWorks X7 ekran çipinden güç alması bekleniyor. Güvenlik için ekranda parmak izi okuyucu bulunacak.

Xiaomi Redmi K70 Ultra, Dimensity 9300 Plus işlemciden güç alacak. Bellek ve depolama seçenekleri arasında; 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB olacak. Telefon, 120W hızlı şarjı destekleyen 5.500mAh bataryaya sahip olacak. 20 megapiksel ön kamera ve OIS destekli 50 megapiksel (birincil) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kameraya sahip olacak. Beklenen diğer özellikler arasında metal çerçeve, VC ısı dağıtma ünitesi ve IP68 sertifikalı kasa yer alıyor.

Xiaomi Redmi K70 Ultra ne zaman tanıtılacak?

Redmi K70 Ultra modelinin Xiaomi’nin yeni katlanana telefonlarıyla birlikte 19 Temmuz’da tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Redmi K70 Ultra, en parlak ekranlı telefonlardan biri olacak