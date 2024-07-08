Redmi K70 Ultra, en parlak ekranlı telefonlardan biri olacak

Xiaomi Redmi K70 Ultra bilinen özellikleri
Redmi K70 Ultra, 1.5K çözünürlük sunan yeni C8+ ekranı kullanacak. Ekranın 144Hz'e kadar yenileme hızı sunacağı ve düz hatlara sahip olacağı söyleniyor. Gelişmiş oyun deneyimi için PixelWorks X7 ekran çipinden güç alması bekleniyor. Güvenlik için ekranda parmak izi okuyucu bulunacak.
Xiaomi Redmi K70 Ultra, Dimensity 9300 Plus işlemciden güç alacak. Bellek ve depolama seçenekleri arasında; 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB ve 16GB+1TB olacak. Telefon, 120W hızlı şarjı destekleyen 5.500mAh bataryaya sahip olacak. 20 megapiksel ön kamera ve OIS destekli 50 megapiksel (birincil) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kameraya sahip olacak. Beklenen diğer özellikler arasında metal çerçeve, VC ısı dağıtma ünitesi ve IP68 sertifikalı kasa yer alıyor.
Xiaomi Redmi K70 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Redmi K70 Ultra modelinin Xiaomi’nin yeni katlanana telefonlarıyla birlikte 19 Temmuz’da tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.