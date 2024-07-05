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    Anlık Bildirim

    Xiaomi telefonlardaki reklam sorunu çözülüyor

    Xiaomi telefonlarda reklamları engellemek için bir seçenek arayanlara güzel haber: Xiaomi, HyperOS'te sistem genelinde reklamları devre dışı bırakacak bir özelliği test ediyor.
    xiaomi telefon reklam engelleme butonu
    Xiaomi telefonlardaki reklam sorunu yakında çözülecek gibi görünüyor. Şirket, sistem genelinde çıkan reklamları tamamen kapatmanın bir yolunu sunmaya hazırlanıyor.

    Sistem uygulamalarındaki reklamlar kapatılabilecek

    Xiaomi, kullanıcıların sistem genelindeki tüm reklamları tek bir dokunuşla devre dışı bırakmalarına olanak tanıyan yeni bir HyperOS özelliğini test ediyor. Şu anda Xiaomi telefonlarda reklamları devre dışı bırakmak çok pratik değil. Kullanıcıların sistem geneline dağılmış birden fazla seçeneği devre dışı bırakmaları gerekiyor; Hem sıkıcı hem de zaman alıcı. Şu anda test aşamasında olan seçenek, bu süreci önemli ölçüde kolaylaştıracak. Kullanıcılar, reklam deneyimleri üzerinde net bir kontrole sahip olacak.

    Özelliğin kullanıma sunulmasıyla ilgili detaylar az. Sistem uygulamalarındaki reklamları kapatmak için getirilen buton, kalıcı olarak mı eklendi yoksa bazı ülkelerde sınırlı bir süre için test mi ediliyor belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 5 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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