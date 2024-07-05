Xiaomi telefonlardaki reklam sorunu çözülüyor

Sistem uygulamalarındaki reklamlar kapatılabilecek
Xiaomi, kullanıcıların sistem genelindeki tüm reklamları tek bir dokunuşla devre dışı bırakmalarına olanak tanıyan yeni bir HyperOS özelliğini test ediyor. Şu anda Xiaomi telefonlarda reklamları devre dışı bırakmak çok pratik değil. Kullanıcıların sistem geneline dağılmış birden fazla seçeneği devre dışı bırakmaları gerekiyor; Hem sıkıcı hem de zaman alıcı. Şu anda test aşamasında olan seçenek, bu süreci önemli ölçüde kolaylaştıracak. Kullanıcılar, reklam deneyimleri üzerinde net bir kontrole sahip olacak.
Özelliğin kullanıma sunulmasıyla ilgili detaylar az. Sistem uygulamalarındaki reklamları kapatmak için getirilen buton, kalıcı olarak mı eklendi yoksa bazı ülkelerde sınırlı bir süre için test mi ediliyor belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.