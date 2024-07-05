Xiaomi telefonlardaki reklam sorunu yakında çözülecek gibi görünüyor. Şirket, sistem genelinde çıkan reklamları tamamen kapatmanın bir yolunu sunmaya hazırlanıyor.

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Sistem uygulamalarındaki reklamlar kapatılabilecek

Xiaomi, kullanıcıların sistem genelindeki tüm reklamları tek bir dokunuşla devre dışı bırakmalarına olanak tanıyan yeni bir HyperOS özelliğini test ediyor. Şu anda Xiaomi telefonlarda reklamları devre dışı bırakmak çok pratik değil. Kullanıcıların sistem geneline dağılmış birden fazla seçeneği devre dışı bırakmaları gerekiyor; Hem sıkıcı hem de zaman alıcı. Şu anda test aşamasında olan seçenek, bu süreci önemli ölçüde kolaylaştıracak. Kullanıcılar, reklam deneyimleri üzerinde net bir kontrole sahip olacak.

Özelliğin kullanıma sunulmasıyla ilgili detaylar az. Sistem uygulamalarındaki reklamları kapatmak için getirilen buton, kalıcı olarak mı eklendi yoksa bazı ülkelerde sınırlı bir süre için test mi ediliyor belli değil.

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Xiaomi telefonlardaki reklam sorunu çözülüyor