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    Redmi K80 serisinin fiyatı, önceki modellere göre daha yüksek olabilir

    Uygun fiyatlı ancak güçlü akıllı telefonları ile bilinen Çinli teknoloji şirketi Redmi, yakın zamanda tanıtılması beklenen K80 serisinde fiyat arttırımına gidebilir.

    Redmi K80 serisinin fiyatı, selefine göre daha yüksek olabilir Tam Boyutta Gör

    Redmi markasının Genel Müdürü Wang Teng Thomas, yıl sonuna doğru piyasaya çıkması beklenen Redmi K80 serisi hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu. Yeni Redmi amiral gemisi modellerinin konumlandırma ve özellikler bakımından önemli yeniliklerle geleceğini belirten Wang, serinin yalnızca performans odaklı olmadığını, aynı zamanda rakipleri geride bırakacak bir dizi üstün özellik barındırdığını ifade etti.

    Redmi K80 Pro’nun fiyatının bir önceki modele kıyasla önemli ölçüde artması bekleniyor. Redmi K70 serisi, piyasaya sunulduğunda 285 dolardan başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşmuştu. Ancak, Digital Chat Station adlı bir kaynağın iddiasına göre, K80 serisinde fiyatların daha da yükseleceği belirtiliyor. Özellikle K80 Pro modelinin bu artıştan etkileneceği düşünülüyor.

    Redmi K80 serisinin K80e, K80 ve K80 Pro olmak üzere üç farklı modelden oluşması kuvvetle muhtemel. Yeni serideki modellerin sırasıyla Dimensity 8400, Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon 8 Gen 4 işlemcilerle donatılacağı öngörülüyor. Bu özellikler, cihazların performansını üst seviyeye çıkaracak.

    Yakın zamanda tanıtılan MediaTek Dimensity 9400 çipi, Çin’deki bazı markalar tarafından kullanılmaya başlanacak. Wang Teng Thomas, bu çipin Redmi’nin de bir modelinde yer alacağını doğruladı. Dimensity 9400 çipinin Redmi K80 Ultra modelinde kullanılması ve bu modelin gelecek yıl piyasaya sunulması planlanıyor.

    K80 Pro’nun Çin pazarına özel bir model olarak kalması olası bir seçenek. K80e ve K80 modelleri ise global pazarda Poco X7 Pro ve Poco F7 adlarıyla satışa sunulabilir. Bu yeni serinin global pazara sunulması, kullanıcıların Redmi’nin en son yeniliklerinden faydalanmasına olanak tanıyacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 22 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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