Redmi K80 serisinin fiyatı, önceki modellere göre daha yüksek olabilir

Redmi markasının Genel Müdürü Wang Teng Thomas, yıl sonuna doğru piyasaya çıkması beklenen Redmi K80 serisi hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu. Yeni Redmi amiral gemisi modellerinin konumlandırma ve özellikler bakımından önemli yeniliklerle geleceğini belirten Wang, serinin yalnızca performans odaklı olmadığını, aynı zamanda rakipleri geride bırakacak bir dizi üstün özellik barındırdığını ifade etti.
Redmi K80 Pro’nun fiyatının bir önceki modele kıyasla önemli ölçüde artması bekleniyor. Redmi K70 serisi, piyasaya sunulduğunda 285 dolardan başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşmuştu. Ancak, Digital Chat Station adlı bir kaynağın iddiasına göre, K80 serisinde fiyatların daha da yükseleceği belirtiliyor. Özellikle K80 Pro modelinin bu artıştan etkileneceği düşünülüyor.
Redmi K80 serisinin K80e, K80 ve K80 Pro olmak üzere üç farklı modelden oluşması kuvvetle muhtemel. Yeni serideki modellerin sırasıyla Dimensity 8400, Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon 8 Gen 4 işlemcilerle donatılacağı öngörülüyor. Bu özellikler, cihazların performansını üst seviyeye çıkaracak.
Yakın zamanda tanıtılan MediaTek Dimensity 9400 çipi, Çin’deki bazı markalar tarafından kullanılmaya başlanacak. Wang Teng Thomas, bu çipin Redmi’nin de bir modelinde yer alacağını doğruladı. Dimensity 9400 çipinin Redmi K80 Ultra modelinde kullanılması ve bu modelin gelecek yıl piyasaya sunulması planlanıyor.
K80 Pro’nun Çin pazarına özel bir model olarak kalması olası bir seçenek. K80e ve K80 modelleri ise global pazarda Poco X7 Pro ve Poco F7 adlarıyla satışa sunulabilir. Bu yeni serinin global pazara sunulması, kullanıcıların Redmi’nin en son yeniliklerinden faydalanmasına olanak tanıyacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...