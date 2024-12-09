K80 serisi, Redmi K tarihinin en hızlı satan akıllı telefonu oldu!

Tam Boyutta Gör

Redmi K80 serisi, büyük bir başarıyla teknoloji dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 27 Kasım’da piyasaya sürülen seri, yalnızca 10 gün içinde 1 milyon adetten fazla satış yaparak K serisinin tarihindeki en hızlı satış rekorunu kırdı. İlk gün, 660.000’in üzerinde cihaz satışıyla bu alandaki önceki rekoru geride bıraktı ve serinin gücünü net bir şekilde ortaya koydu.

Redmi’nin genel müdürü Wang Teng Thomas, K80 serisinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu serinin 2025 yılının en iddialı amiral gemisi olmasını beklediğini belirtti. K80 serisi, şimdiye kadarki en güçlü Redmi modeli olarak performans, batarya ömrü ve kamera yeteneklerinde ciddi iyileştirmeler sunuyor.

Redmi Note 14 serisi lansmandan önce son defa boy gösteriyor 1 gün önce eklendi

Seri, rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 345 dolara satışa sunulan K80 modelleri, standart ve Pro olmak üzere iki seçenek sunuyor. Standart K80 modeli, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle gelirken, Pro modeli daha güçlü Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılmış durumda. Her iki modelde de 2K çözünürlük sunan düz OLED LTPS ekran ve ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu bulunuyor.

Kamera ve batarya özellikleriyle de kullanıcıları etkileyen K80 modeli, 50 megapiksel çift arka kamera, 6.550 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği sunuyor. K80 Pro ise üçlü kamera sistemiyle geliyor; iki adet 50 megapiksel sensör ve bir 32 megapiksel sensörden oluşan bu sistem, 6.000 mAh batarya, 120W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle güçlendirildi.

Redmi’nin lansman etkinliği sırasında, markanın toplam sevkiyatlarının 11 yılda 1.11 milyar adedi geçtiği ve ürünlerin 105 ülke ve bölgede kullanıcılarla buluştuğu da duyuruldu. Bu başarı, markanın küresel ölçekte ne kadar güçlü bir yer edindiğini gözler önüne seriyor. Ayrıca, bu ay piyasaya sürülmesi beklenen Redmi Turbo 4 modeline dair detaylar da paylaşıldı. Bu cihazın 1.5K OLED ekran, Dimensity 8400 işlemci ve 90W hızlı şarj özellikleriyle geleceği düşünülüyor.

Redmi K80 serisi, hem satış rakamlarıyla hem de yenilikçi özellikleriyle, markanın teknolojideki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

K80 serisi, Redmi K tarihinin en hızlı satan akıllı telefonu oldu