Merakla beklenen Redmi K80’in yeni görüntüsü sızdırıldı

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Xiaomi’nin Çin’de piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi modelleri, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro, Snapdragon 8 Elite yonga setiyle donatılmış olarak dikkat çekiyor. Xiaomi’nin lansman takvimine göre, şirketin bir sonraki amiral gemisi, Redmi alt markasından K80 serisi olacak. Bu serinin ay sonunda Çin’de tanıtılması bekleniyor. Duyumlara göre, Redmi K80 ve K80 Pro’nun yeni bir tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. Xiaomi yöneticilerinden biri tarafından paylaşılan bir görselde, cihazın yuvarlak bir kamera modülüne sahip olduğu görülüyor. Çin’de sosyal medya platformlarında paylaşılan yeni bir görüntü de bu iddiaları destekliyor.

Sızdırılan görselde, Redmi K80 serisinin tasarımının yenilendiği göze çarpıyor. Arka panelin sol üst köşesinde yuvarlak bir kamera adası bulunuyor. Bu yeni tasarımın, Xiaomi’nin selfie odaklı Civi serisine benzer bir çizgiye sahip olduğu görülüyor. Kamera modülünde üç lens bulunuyor ve 50 megapiksellik ana kameranın yer aldığı yazılar dikkat çekiyor. Arka yüzeyin parlak görünümü, cam bir arka panel kullanımının olabileceğini düşündürüyor. Cihazın sağ kenarında ise ses seviyesi düğmesi ve güç tuşu bulunuyor.

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Redmi K80 serisinde, en az üç modelin tanıtılması bekleniyor: Redmi K80e, Redmi K80 ve Redmi K80 Pro. Bu modellerin sırasıyla Dimensity 8400 (yaklaşan), Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon 8 Elite yonga setleriyle güçlendirilmesi öngörülüyor. Yeni bir sızıntıya göre, Redmi K80 Pro’nun arka kamerasında 50 megapiksel OmniVision Light Fusion 900 ana kamera, 32 megapiksel Samsung S5KKD1 ultra geniş açılı lens ve 2,6x optik zoom yapabilen 50 megapiksellik telefoto kamera bulunacak. Ayrıca, cihazın ön kısmında 20 megapiksel OmniVision OV20B kamera yer alacak. K80 Pro’nun 6.000 mAh civarında bir batarya kapasitesine ve 120W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Standart K80 modelinin kamera özellikleri henüz net değil, ancak şarj kapasitesinin Pro varyantına benzer olması mümkün.

Redmi K80’in, 1.5K çözünürlüğe sahip OLED ekran ve optik tip bir parmak izi okuyucu içermesi bekleniyor. K80 Pro modelinde ise 2K çözünürlükte bir OLED ekran ve ekran içi ultrasonik parmak izi sensörünün bulunacağı düşünülüyor.

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