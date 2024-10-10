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    iPhone 16 Pro, oyun performansında Oppo’nun yeni amiral gemisinin arkasında kaldı

    MediaTek’in Dimensity 9400 yonga seti, Oppo Find X8 Pro’yu iPhone 16 Pro’ya karşı öne geçirdi. Oppo, oyun testinde daha yüksek kare hızı ve güçlü performansıyla dikkat çekti.

    iPhone 16 Pro, Oppo Find X8 Pro'nun gerisinde kaldı

    MediaTek, 2024 için amiral gemisi yonga seti olan Dimensity 9400’ü tanıttı. Bu yeni yonga seti, Ekim ayında piyasaya çıkacak olan Oppo Find X8 serisi ve vivo X200 serisi gibi amiral gemisi Android cihazlara güç verecek. Cihazın performansını değerlendirmek amacıyla, Weibo kullanıcısı WhyLab, Oppo Find X8 Pro modelini iPhone 16 Pro ile karşılaştırarak yoğun kaynak tüketen bir oyun olan Genshin Impact üzerinde test etti.

    Testte, Oppo Find X8 Pro'nun ortalama 60.44 fps ile çalıştığı ve iPhone 16 Pro'nun ise yalnızca 47.48 fps elde ettiği görüldü. iPhone 16 Pro'nun performansı fena olmasa da bazı anlarda kare hızının 35 fps'nin altına düştüğü gözlemlendi. Buna karşılık, Find X8 Pro yalnızca bir kez 50 fps'nin altına düştü, bu da Dimensity 9400’ün oyun performansında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

    Uzun süreli oyun deneyimlerinde güç verimliliği de büyük önem taşıyor. Find X8 Pro, 47.7°C'ye kadar ısınırken, iPhone 16 Pro 45.9°C'de kaldı. Bu fark, Oppo'nun daha yüksek bir kare hızını hedeflemesinin yanı sıra, cihazın ısı dağıtım sisteminin de iPhone'dan farklı olması nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Oppo, ısının işlemciden yüzeye etkili bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir sistem kullanıyor ve bu sistem daha iyi bir ısı dağılımı sunarken, cihazın yüzeyinde daha sıcak hissedilmesine de neden olabiliyor.

    Öte yandan, iPhone 16 Pro’nun daha verimli bir pil ömrü sunduğu söyleniyor. Ancak, 5800 mAh kapasiteli bataryası ve hızlı şarj özellikleri ile Oppo Find X8 Pro, özellikle oyun oynamayı seven kullanıcılar için daha cazip bir seçenek olabilir.

    Cihazın diğer özellikleri arasında, 6.82 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü mikro kavisli OLED ekran ve amiral gemisi seviyesinde bir kamera sistemi yer alıyor. Bu özellikler, cihazın sadece oyun değil, diğer günlük kullanımlarda da etkileyici bir performans sunmasını sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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