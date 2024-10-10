iPhone 16 Pro, oyun performansında Oppo’nun yeni amiral gemisinin arkasında kaldı

MediaTek, 2024 için amiral gemisi yonga seti olan Dimensity 9400’ü tanıttı. Bu yeni yonga seti, Ekim ayında piyasaya çıkacak olan Oppo Find X8 serisi ve vivo X200 serisi gibi amiral gemisi Android cihazlara güç verecek. Cihazın performansını değerlendirmek amacıyla, Weibo kullanıcısı WhyLab, Oppo Find X8 Pro modelini iPhone 16 Pro ile karşılaştırarak yoğun kaynak tüketen bir oyun olan Genshin Impact üzerinde test etti.

Testte, Oppo Find X8 Pro'nun ortalama 60.44 fps ile çalıştığı ve iPhone 16 Pro'nun ise yalnızca 47.48 fps elde ettiği görüldü. iPhone 16 Pro'nun performansı fena olmasa da bazı anlarda kare hızının 35 fps'nin altına düştüğü gözlemlendi. Buna karşılık, Find X8 Pro yalnızca bir kez 50 fps'nin altına düştü, bu da Dimensity 9400’ün oyun performansında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

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Uzun süreli oyun deneyimlerinde güç verimliliği de büyük önem taşıyor. Find X8 Pro, 47.7°C'ye kadar ısınırken, iPhone 16 Pro 45.9°C'de kaldı. Bu fark, Oppo'nun daha yüksek bir kare hızını hedeflemesinin yanı sıra, cihazın ısı dağıtım sisteminin de iPhone'dan farklı olması nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Oppo, ısının işlemciden yüzeye etkili bir şekilde aktarılmasını sağlayan bir sistem kullanıyor ve bu sistem daha iyi bir ısı dağılımı sunarken, cihazın yüzeyinde daha sıcak hissedilmesine de neden olabiliyor.

Öte yandan, iPhone 16 Pro’nun daha verimli bir pil ömrü sunduğu söyleniyor. Ancak, 5800 mAh kapasiteli bataryası ve hızlı şarj özellikleri ile Oppo Find X8 Pro, özellikle oyun oynamayı seven kullanıcılar için daha cazip bir seçenek olabilir.

Cihazın diğer özellikleri arasında, 6.82 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü mikro kavisli OLED ekran ve amiral gemisi seviyesinde bir kamera sistemi yer alıyor. Bu özellikler, cihazın sadece oyun değil, diğer günlük kullanımlarda da etkileyici bir performans sunmasını sağlıyor.

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iPhone 16 Pro, Oppo Find X8 Pro'nun gerisinde kaldı