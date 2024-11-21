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    Redmi K80 serisinin resmi tanıtım görselleri ünlü bir isim eşliğinde ortaya çıktı

    Teknoloji dünyasının gündemini uzun bir süredir meşgul eden Redmi K80 serisi, yakın zamanda raflardaki yerini alacak. Cihazın tanıtımından önce ise resmi basın görselleri servis edildi.

    Redmi K80 serisinin resmi görselleri tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Redmi, K80 serisinin 27 Kasım’da Çin’de tanıtılacağını duyurdu. Bu seride markanın ünlü Çinli masa tenisi oyuncusu Fan Zhendong ile iş birliği yaptığı belirtildi. Redmi K80 ve Redmi K80 Pro modellerinden oluşan bu yeni seride, geçen yılın K70e modeline bir devam niteliği taşıyan K80e bulunmayacak.

    Redmi K80 serisi, geçen yılki K70 serisinden tamamen farklı bir tasarımla geliyor. Telefonlarda, şirketin Civi serisini andıran yuvarlak bir kamera modülü dikkat çekiyor. Bu kamera modülünde yatay bir LED flaş dışında yerleştirilmiş üç kamera bulunuyor. Telefonların ön tasarımı henüz resmi olarak paylaşılmasa da her iki modelin de düz ekranla geleceği ifade ediliyor.

    Redmi K80 serisinin resmi görselleri tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Çinli bir perakende platformunda ortaya çıkan görseller, K80 serisinin renk seçeneklerini de gün yüzüne çıkardı. Redmi K80 gri, mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle sunulacak. K80 Pro ise gri, yeşil ve siyah renklerle piyasaya sürülecek. Tüm modellerde çift tonlu bir tasarım tercih edilerek cihazların estetik görünümü artırılmış. Görseller, K80 modelinin çift kamera, K80 Pro modelinin ise üçlü bir kamera sistemine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, K80 Pro için özel bir sürümün, örneğin Lamborghini temalı bir versiyonun tanıtılabileceği belirtiliyor, ancak bu henüz kesinleşmiş değil.

    Redmi K80 serisi, iQOO Neo 10 ve iQOO Neo 10 Pro modelleriyle rekabet edecek. iQOO Neo 10, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine, Neo 10 Pro ise Dimensity 9400 yonga setine sahip olacak. Redmi tarafında ise K80 modeli Snapdragon 8 Gen 3, K80 Pro ise Snapdragon 8 Elite işlemcileri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu yeni modeller, teknik özellikleri ve tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 10 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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