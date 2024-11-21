Redmi K80 serisinin resmi tanıtım görselleri ünlü bir isim eşliğinde ortaya çıktı

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Redmi, K80 serisinin 27 Kasım’da Çin’de tanıtılacağını duyurdu. Bu seride markanın ünlü Çinli masa tenisi oyuncusu Fan Zhendong ile iş birliği yaptığı belirtildi. Redmi K80 ve Redmi K80 Pro modellerinden oluşan bu yeni seride, geçen yılın K70e modeline bir devam niteliği taşıyan K80e bulunmayacak.

Redmi K80 serisi, geçen yılki K70 serisinden tamamen farklı bir tasarımla geliyor. Telefonlarda, şirketin Civi serisini andıran yuvarlak bir kamera modülü dikkat çekiyor. Bu kamera modülünde yatay bir LED flaş dışında yerleştirilmiş üç kamera bulunuyor. Telefonların ön tasarımı henüz resmi olarak paylaşılmasa da her iki modelin de düz ekranla geleceği ifade ediliyor.

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Çinli bir perakende platformunda ortaya çıkan görseller, K80 serisinin renk seçeneklerini de gün yüzüne çıkardı. Redmi K80 gri, mavi, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle sunulacak. K80 Pro ise gri, yeşil ve siyah renklerle piyasaya sürülecek. Tüm modellerde çift tonlu bir tasarım tercih edilerek cihazların estetik görünümü artırılmış. Görseller, K80 modelinin çift kamera, K80 Pro modelinin ise üçlü bir kamera sistemine sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca, K80 Pro için özel bir sürümün, örneğin Lamborghini temalı bir versiyonun tanıtılabileceği belirtiliyor, ancak bu henüz kesinleşmiş değil.

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Redmi K80 serisi, iQOO Neo 10 ve iQOO Neo 10 Pro modelleriyle rekabet edecek. iQOO Neo 10, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine, Neo 10 Pro ise Dimensity 9400 yonga setine sahip olacak. Redmi tarafında ise K80 modeli Snapdragon 8 Gen 3, K80 Pro ise Snapdragon 8 Elite işlemcileri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu yeni modeller, teknik özellikleri ve tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

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