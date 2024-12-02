Satış rekorları kıran Redmi K80 serisinin tamir maliyetleri de belli oldu

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Xiaomi, yeni Redmi K80 serisi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 27 Kasım’da piyasaya sürülen bu seri, etkileyici özellikleri ve uygun fiyatlarıyla kullanıcıların ilgisini çekerken, cihazların olası onarım maliyetleri de gündeme geldi. Xiaomi, hem standart K80 modeline hem de Pro versiyonuna ait yedek parça fiyatlarını resmi olarak açıkladı. Bu açıklama, cihaz sahiplerinin olası tamir masraflarını önceden planlamasına olanak tanıyor.

Redmi K80 modelinde en pahalı bileşen ekran oldu. Ekranın değişim maliyeti 84 dolar olarak belirlenirken, batarya gibi daha temel bileşenler 16 dolar gibi uygun fiyatlarla sunuluyor. Ana kart ise 321 dolar ile cihazın en yüksek fiyatlı parçası olarak dikkat çekiyor. Diğer parçalar arasında ultra geniş açılı kamera, ön kamera, hoparlör ve ahize gibi bileşenler de yer alıyor ve nispeten makul fiyatlarla değiştirilebiliyor.

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Daha gelişmiş özelliklere sahip olan Redmi K80 Pro modelinde ise tamir maliyetleri biraz daha yüksek. Pro modelin ekran değişim fiyatı 86 dolar olarak açıklanırken, batarya maliyeti 22 dolar seviyesinde. Ayrıca bu modelde yer alan telefoto kamera modülü 19 dolarlık bir fiyat etiketiyle öne çıkıyor. Ana kart değişimi ise 358 dolar ile serinin en pahalı bileşeni konumunda.

Bu fiyatlar, Redmi K80 serisini tercih etmeyi düşünen kullanıcılar için önemli bir fikir veriyor. Satın alma fiyatı kadar, olası tamir masraflarını da göz önünde bulundurmak önemli. Özellikle ekran ve ana kart gibi pahalı parçaların maliyetini hesaba katmak gerekiyor. Yoğun kullanım yapan ya da cihazlarını kazalara karşı daha güvencede tutmak isteyen kullanıcıların, ek garanti ya da sigorta paketlerini değerlendirmesi öneriliyor.

Son olarak, açıklanan fiyatların yalnızca yedek parçalar için geçerli olduğunu ve gerçek tamir maliyetlerinin işçilik ücretleri ve yerel servis politikalarına göre değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Xiaomi’nin bu şeffaf fiyat politikası, tüketicilere cihaz bakımı konusunda daha bilinçli tercihler yapma imkânı sunuyor.

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Satış rekorları kıran Redmi K80'in tamir maliyetleri de beli oldu