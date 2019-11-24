Redmi monitör pazarına giriyor

Tam Boyutta Gör

Bu yılın başlarında Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Redmi'nin çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olacağı açıklanmıştı.

Ayrıca Bkz. "OnePlus yeni bir veri sızıntısıyla daha gündemde"

Gerçekten de Redmi markarsı altında akıllı telefonların haricinde kulaklık ve çamaşır makinesi gibi çok çeşitli ürünler piyasaya sürüldü.

Tam Boyutta Gör

Uygun fiyatlı monitörler çıkaracak

Görünüşe bakılırsa şirketin ürün kategorilerinin arasına çok yakında monitörler de eklenecek. Zira Çin basınında bu yönde bazı haberler çıktı ama çok detaylı bilgi yok.

Xiaomi marka monitörler piyasaya hızlı bir giriş yapmayı başarmıştı. Redmi'nin de 2020'nin ilk yarısında daha uygun fiyatlı monitörleriyle piyasada boy göstermesi bekleniyor.

http://news.mydrivers.com/1/658/658761.htm