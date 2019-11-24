Redmi monitör pazarına giriyor

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Bu yılın başlarında Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Redmi'nin çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olacağı açıklanmıştı.
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Gerçekten de Redmi markarsı altında akıllı telefonların haricinde kulaklık ve çamaşır makinesi gibi çok çeşitli ürünler piyasaya sürüldü.
Uygun fiyatlı monitörler çıkaracak
Görünüşe bakılırsa şirketin ürün kategorilerinin arasına çok yakında monitörler de eklenecek. Zira Çin basınında bu yönde bazı haberler çıktı ama çok detaylı bilgi yok.
Xiaomi marka monitörler piyasaya hızlı bir giriş yapmayı başarmıştı. Redmi'nin de 2020'nin ilk yarısında daha uygun fiyatlı monitörleriyle piyasada boy göstermesi bekleniyor.
http://news.mydrivers.com/1/658/658761.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle