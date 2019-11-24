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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi monitör pazarına giriyor

    Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka olan Redmi çok yakında ürün kategorilerinin arasında montör de ekleyecek. Şirketin 2020'de piyasaya süreceği monitörler Xiaomi'ye göre daha ucuz olacak.
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    Monitör
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi monitör pazarına giriyor
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    Bu yılın başlarında Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Redmi'nin çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olacağı açıklanmıştı.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus yeni bir veri sızıntısıyla daha gündemde"

    Gerçekten de Redmi markarsı altında akıllı telefonların haricinde kulaklık ve çamaşır makinesi gibi çok çeşitli ürünler piyasaya sürüldü.

    Redmi monitör pazarına giriyor
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    Uygun fiyatlı monitörler çıkaracak

    Görünüşe bakılırsa şirketin ürün kategorilerinin arasına çok yakında monitörler de eklenecek. Zira Çin basınında bu yönde bazı haberler çıktı ama çok detaylı bilgi yok.

    Xiaomi marka monitörler piyasaya hızlı bir giriş yapmayı başarmıştı. Redmi'nin de 2020'nin ilk yarısında daha uygun fiyatlı monitörleriyle piyasada boy göstermesi bekleniyor.



    http://news.mydrivers.com/1/658/658761.htm Yorum Yaz
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