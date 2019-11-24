OnePlus yeni bir veri sızıntısıyla daha gündemde

Kişisel verilerin sızdırılması firmalar için önemli sorunlardan biri. Özellikle OnePlus gibi sabıkalı firmaların bu sorundan daha çok etkilendiğini söyleyebiliriz. Ancak OnePlus yeni bir veri sızıntısıyla daha gündeme gelmeyi başardı. Bu seferki sızıntının kaynağı OnePlus Store isimli çevrimiçi satış mağazası.

Önemli bilgiler korunuyor

OnePlus tarafından gönderilen epostada, OnePlus Store üzerinden alışveriş yapmış bazı kullanıcılara ait verilerin ele geçirilmiş olabileceği belirtiliyor. Bu verilerde, şifre, kredi kartı bilgisi gibi detaylar yer almasa da isim, telefon numarası, eposta, adres gibi bilgilerin farklı kişilerin eline geçtiği tahmin ediliyor.

Her ne kadar şifreler ve finansal bilgiler korunmuş olsa da kullanıcıların sahte eposta veya telefonlara karşı dikkatli olması gerekecek. Firma, bu sızıntıdan etkilenen kullanıcılara mail göndermiş durumda. Dolayısıyla OnePlus tarafından herhangi bir mail size ulaşmadıysa, verileriniz büyük ihtimalle güvende.

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Sızıntının tam olarak kaç kullanıcıyı etkilediğini açıklamadı. OnePlus Store’dan alışveriş yapmış kullanıcı sayısının fazla olmadığı tahmin edilse de daha önce yaşanan farklı sızıntılar dolayısıyla okların firmaya döndüğünü söyleyebiliriz.

https://forums.oneplus.com/threads/security-notification.1144088/