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    Redmi Note 10 TENAA'da belirdi: 5G, OLED ekran ve daha hızlı işlemci

    Redmi Note 9 ailesinin duyurulmasından henüz iki ay gibi oldukça kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, Redmi Note 10 modelinin özellikleri, Çin Sertifikasyon Kurumu TENAA'da ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Redmi Note 10 TENAA'da belirdi: 5G, OLED ekran ve daha hızlı işlemci
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    Redmi Note 9 ailesinin duyurulmasından henüz iki ay gibi oldukça kısa bir süre geçmiş olsa da bu durum, Redmi Note 10 modelinin nasıl bir telefon olacağını öğrenmemize engel değil. Zira Redmi Note 10'un Çin Serifikasyon Kurumu TENAA tarafından onaylanmasıyla birlikte, telefonun birtakım özellikleri de açığa çıkmış durumda. 

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    Redmi Note 10 özellikleri ile neler sunacak?

    Redmi Note 9 Pro Max modeli de dahil olmak üzere uygun fiyatlı Redmi Note serisi akıllı telefonlarda kullanılan LCD panel, Redmi Note 10 ile birlikte yerini OLED ekrana bırakacak. Buna göre Redmi Note 10, 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan 6.57 inç büyüklüğündeki OLED ekran ile gelecek. 20: 9 görüntü formatına sahip olacağı belirtilen bu ekran, Redmi Note 9 serisinde olduğu gibi ön kamera için bir deliğe ev sahipliği yapacak. 

    Ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde olan Redmi Note 10, arka tarafta ise 48 megapiksel ana görüntü sensörüyle donatılmış üçlü kamera paketine yer verecek. 

    Redmi Note 10 TENAA'da belirdi: 5G, OLED ekran ve daha hızlı işlemci
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    Redmi Note 10, saat hızı 2.6GHz olan bir yonga setinden güç alacak. Modeline dair bir bilgi bulunmasa da MediaTek Dimensity 820 olduğu tahmin edilen bu yonga, 4K video kaydını da destekleyecek. 6 ve 8 GB RAM opsiyonları suncağı belirtilen telefon, depolama tarafında ise 64/128/256 GB hafıza seçeneklerine sahip olacak. Bununla birlikte 2 TB'a kadar microSD kart desteğine de yer verileceği bilgisi, TENAA'da ortaya çıkan detaylar arasında yer alıyor. 

    22.5W hızlı şarj destekli 4420 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan Redmi Note 10'un ebatları, 164,15 x 75,75 x 8,99 mm iken, ağırlığı ise 208 gram olacak. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapacak olan Redmi Note 10, düşük bütçeli olması ve bununla birlikte 5G desteğine sahip olmasıyla da dikkatleri üzerine çekecek. 

    Redmi Note 10'un ne zaman tanıtılacağı bilinmezken, bazı kaynaklar lansman için 18 Mayıs tarihine işaret ediyor. 



    https://shouji.tenaa.com.cn/mobile/MobileDetail.aspx?code=iOkwV7UWhfBw10kysXxeP1O4UhTL4Ix7 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    dodofran 3 sa. en beğenilen
    ya kardeşim kamerayı rami dolduruyorsunuz şu telefonlara sonra bol keseden fiyat biçiyorsunuz. ben napayım 55 tane kamerayı. 2 tane adam gibi kamera koy. 5000 üzeri batarya koy. 4-6 ram ver fiyatı da makul tut yeter bana.
    ya kardeşim kamerayı rami dolduruyorsunuz şu telefonlara sonra bol keseden fiyat biçiyorsunuz. ben napayım 55 tane kamerayı. 2 tane adam gibi kamera koy. 5000 ...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    volga tuygun (tuygun habora) 2 sa. dodofran
    Merak etme yavaş yavaş düşürüyorlar kamera sayısını. Note 8'de bile 4 kamera vardı bunda 3'e düşmüş Note 11 veya 12'de 2 kamera olur artık :)
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    sinangndzx 1 sa. yeni yorumcu
    sadece kamera ekran yeni telefonlar çok gereksiz olmaya başladı yeter artık başka bi yenilik yapsınlar hepsi birbirinin aynısı insalarda zaten eskisi gibi almamaya başladılar aynısı oldukları için bakalım ilk kim radikal bi değişiklik yapcak 5 tane kamera koyam ekran 5g hepsi aynı yani bunlara niye para verelim
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    sertacaygun (Sertac Aygun) 2 sa.
    A70 kullanıyorum. A70'imi babama verince ne alırım diye düşünüyordum. Redmi Note 9 Pro Max ilgimi çekiyordu AMA:

    Redmi Note 8'den çıkan veri haberi, hala Type C yerine Type A uçlu şarj aleti vermesi, Amoled yerine LCD kullanması derken, fiyatların neredeyse A71'den pahalı olduğunu görünce ve hala özellikle RAM konusunda A71'den geride olduğu görünce, HELE O FİYATI GÖRÜNCE A70'den sonra A71'le devam edeceğim. Belki hemen güncelleyemezsem daha da güncel A7x serisi Samsung'a devam etmek daha mantıklı.

    One UI cidden çok güzel bir arayüz. Always on Display çok iyi iş yapıyor, jest kontrolleri MIUI'dan daha rahat. Xioami'nin bir milyar tane seçenek içeren ayarlar menüsünden, galeri uygulamasının kalitesizliğinden vs. çok şikayet eden var. Bir de Xioami zaten eskisi gibi F/P'den uzaklaştı, Türkiye'ye iyice pahalı geliyor.
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    SPeaky 2 sa.
    Bunlar da bokunu çıkardı ha model üstüne model en nefret ettiğim olay ya. Androidde Apple tarzı bir firma olsa keşke. Tek tip modeli olacak sürekli onu devam ettirecek ve her sene 1 model çıkaracak (yani yeni nesil serisini). Buna en yakını OnePlus var ama o da senede 2 nesil yükseltiyor.
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    berbatine (Burak Asan) 2 sa.
    Ne geri zekalı bir firma. Ulan daha yeni note 9 modelleri çıkmış. Note 10 ne?
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    Musty3535123 3 sa.
    note 9 bi çıkaydı la. anlaşılan note 9 ara model gibi olacak.
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    dodofran 3 sa. en beğenilen
    ya kardeşim kamerayı rami dolduruyorsunuz şu telefonlara sonra bol keseden fiyat biçiyorsunuz. ben napayım 55 tane kamerayı. 2 tane adam gibi kamera koy. 5000 üzeri batarya koy. 4-6 ram ver fiyatı da makul tut yeter bana.
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    volga tuygun (tuygun habora) 2 sa. dodofran
    Merak etme yavaş yavaş düşürüyorlar kamera sayısını. Note 8'de bile 4 kamera vardı bunda 3'e düşmüş Note 11 veya 12'de 2 kamera olur artık :)
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