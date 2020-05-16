Redmi Note 10 TENAA'da belirdi: 5G, OLED ekran ve daha hızlı işlemci

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Redmi Note 9 ailesinin duyurulmasından henüz iki ay gibi oldukça kısa bir süre geçmiş olsa da bu durum, Redmi Note 10 modelinin nasıl bir telefon olacağını öğrenmemize engel değil. Zira Redmi Note 10'un Çin Serifikasyon Kurumu TENAA tarafından onaylanmasıyla birlikte, telefonun birtakım özellikleri de açığa çıkmış durumda.

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Redmi Note 10 özellikleri ile neler sunacak?

Redmi Note 9 Pro Max modeli de dahil olmak üzere uygun fiyatlı Redmi Note serisi akıllı telefonlarda kullanılan LCD panel, Redmi Note 10 ile birlikte yerini OLED ekrana bırakacak. Buna göre Redmi Note 10, 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunan 6.57 inç büyüklüğündeki OLED ekran ile gelecek. 20: 9 görüntü formatına sahip olacağı belirtilen bu ekran, Redmi Note 9 serisinde olduğu gibi ön kamera için bir deliğe ev sahipliği yapacak.

Ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde olan Redmi Note 10, arka tarafta ise 48 megapiksel ana görüntü sensörüyle donatılmış üçlü kamera paketine yer verecek.

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Redmi Note 10, saat hızı 2.6GHz olan bir yonga setinden güç alacak. Modeline dair bir bilgi bulunmasa da MediaTek Dimensity 820 olduğu tahmin edilen bu yonga, 4K video kaydını da destekleyecek. 6 ve 8 GB RAM opsiyonları suncağı belirtilen telefon, depolama tarafında ise 64/128/256 GB hafıza seçeneklerine sahip olacak. Bununla birlikte 2 TB'a kadar microSD kart desteğine de yer verileceği bilgisi, TENAA'da ortaya çıkan detaylar arasında yer alıyor.

22.5W hızlı şarj destekli 4420 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan Redmi Note 10'un ebatları, 164,15 x 75,75 x 8,99 mm iken, ağırlığı ise 208 gram olacak. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapacak olan Redmi Note 10, düşük bütçeli olması ve bununla birlikte 5G desteğine sahip olmasıyla da dikkatleri üzerine çekecek.

Redmi Note 10'un ne zaman tanıtılacağı bilinmezken, bazı kaynaklar lansman için 18 Mayıs tarihine işaret ediyor.

https://shouji.tenaa.com.cn/mobile/MobileDetail.aspx?code=iOkwV7UWhfBw10kysXxeP1O4UhTL4Ix7

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