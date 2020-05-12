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    POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri

    "Amiral gemisi katili" POCO F1 yenilendi ve POCO F2 Pro'ya terfi etti. Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan POCO F2 Pro, fiyatı ve özellikleri ile haberimizde.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi'nin alt markası olan POCO, yeni amiral gemisi telefonu POCO F2 Pro modelini duyurdu. Xiaomi'nin çift isim stratejisinden bir parçası olan POCO F2 Pro, esasında mart ayında duyurulan Redmi K30 Pro'nun yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro özellikleri sızdırıldı: Böyle giderse lansmana gerek kalmayacak!"

    POCO F2 Pro özellikleri neler sunuyor?

    Bir amiral gemisi akıllı telefonun sahip olması gereken birçok özelliği bünyesinde barındıran POCO F2 Pro; tasarımından donanımına, kamerasından ekranına kadar tüm özellikleri ile karşınızda.

    POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri
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    Ekran ve tasarım

    İnç başına 395 ppi yoğunluğunda 1080 x 2400p FullHD+ çözünürlük sunan, 6.67 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran üzerine kurulan POCO F2 Pro, Corning Gorilla Glass 5 ile korunan çerçevesiz ekranla geliyor. Çerçevesiz ekranlı bu tasarımın önündeki en büyük engellerden biri olan ön kamera, açılıp kapanabilen bir mekanizma içerisine yerleştirilmiş ve böylelikle %92.7 gibi oldukça agresif bir ekran/kasa oranı elde edilmiş.

    Saniyede 120 kare ağır çekim kabiliyetine sahip 20 MP çözünürlüklü selfie kamerasına ev sahipliği yapan bu mekanizma, 0.58 saniyede açılıp kapanırken, düşme sırasında da otomatikman kapanabiliyor.

    20: 9 görüntü formatına sahip ve HDR10 + ile sertifikalandırılan bu ekranın en büyük eksisi ise 60 Hz yenileme hızı sunuyor olması. İçerisinde parmak izi tarayıcıya ev sahipliği yapan Samsung üretimi ekran, güneş ışığı altında maksimum 1200 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. 

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    POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri
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    Performans ve batarya

    Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 865 ile güçlendirilen POCO F2 Pro'nun temel sürümünde 6 GB kapasiteli LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama birimi bulunsa da 8 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama birimi kullanan 256 GB hafıza seçeneği de tüketicilerin önüne sunuluyor.

    POCO, telefonun termal performansını artırmak için soğutma tarafına ayrıca özen göstererek, POCO F2 Pro'da LiquidCool Technology 2.0 adını verdiği özel bir sıvı soğutma çözümüne yer veriyor.

    Tüm bu donanımın beslenme kaynağı ise 4700 mAh kapasiteli batarya. 30W hızlı şarj desteğine sahip batarya, 63 dakikada tam şarj olabiliyor. 

    POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri
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    Bağlantı

    Bağlantı tarafında ise telefona Wi-Fi 6 modem, 5G destekli Snapdragon X55 modem, kızılötesi algılayıcı, 400 metreye kadar kapsama alanı sunan Bluetooth 5.1 destekli Süper Bluetooth, NFC, 3.5mm kulaklık girişi ve USB-C girişi eşlik ediyor. Tüm bunlara ek olarak daha stabil bir internet bağlantısı için aynı anda üç ağa bağlanabilen 5G MultiLink özelliğine de yer verilmiş durumda.

    Kamera

    POCO F2 Pro'nun dörlü kamera kurulumunda yer alan görüntü sensörlerinin teknik özellikleri şu şekilde:

    • 64 MP Sony IMX686 ana kamera sensörü (1/1.7 inç sensör boyutu, 26 mm odak uzaklığı, 0.8µm piksel boyutu, piksel birleştirme teknolojisi ile 1.6µm süper piksel oluşturma, OIS desteği)
    • 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera sensörü (123 derece çekim imkanı)
    • 5 MP çözünürlüklü telefoto kamera sensörü (50 mm odak uzaklığı, 2 kat optik yakınlaştırma)
    • 2 MP çözünürlüklü derinlik kamera sensörü

    Teknik detayları yukarıdaki gibi olan kamera donanımı, 8K çözünürlükte video çekebiliyor. Buna ek olarak Super Night Scene 2.0, sinema çekim modu, tek tıkla vLog modu gibi yapay zeka destekli çeşitli çekim modları da kamera yazılımına dahil edilmiş. 

    POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri
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    POCO F2 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerine Poco Launcher 2.0 kullanıcı arabirimi giydirilmiş şekilde çıkan POCO F2 Pro; gri, mor, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle satın alınabiliyor.

    19 Mayıs itibariyle satışa çıkacak olan POCO F2 Pro modelinin RAM ve depolama kapasitesine göre fiyatlandırması ise şu şekilde:

    • 6 GB RAM + 128 GB hafızalı POCO F2 Pro - 499 euro
    • 8 GB RAM + 256 GB hafızalı POCO F2 Pro - 599 euro


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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 3 gün en beğenilen
    Poco bile 500 euro olduysa Türkiye'de amiral gemisi olarak iPhone'dan başka telefon alan olmaz
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    FlyingUnderpants 3 gün
    Hi Poco. Bye Poco.
    Yanıtla +19
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    dodofran 3 gün Wjéasz
    ip 11 var diye herkes niye ip 11 alsın ki? o zaman dünyada iphone harici amiral gemi satılmaması lazım senin mantıkla? ama samsung da xiaomi de oppo da huawei de deli gibi 500-1000 dolar arası fiyatlara telefon satıyor. poco da bu pastadan payını alır hayli hayli. ki son dönemlerde oneplusun opponun vs. açıkladığı fiyatlara göre bakarsak 500 euro çok çok iyi son seviye bi amiral gemi cihazına.
    ip 11 var diye herkes niye ip 11 alsın ki? o zaman dünyada iphone harici amiral gemi satılmaması lazım senin mantıkla? ama samsung da xiaomi de oppo da huawei ...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Wjéasz 3 gün dodofran
    ben sizin orda millet yurtdışında çatır çatır alcak demenize karşında dedim bu tarz markalar alt markalar ucuza çıkar ucuza gider adam zaten yurtdışında 500 euro alabildiği birçok alternatifi var iphone samsung huawei filan varken gidip pocoya bakmak bu telefon bizim ve türevi ülkeler için çıkmıştır o da ölü doğmuştur

    ben cihazın özelliklerini tartışmıyorum cihazın marka değerini tartışıyorum
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    Yorumlar (45) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 15 sa.
    1. plastik diye istemedik. Bu sefer para fazla.
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    brk_41 1 gün
    Ois yok diyor diğer siteler, burda ois desteği var yazılmış, hangisi doğru?
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    CyberXTR (Ali ) 2 gün
    Xiaomi sapıtmış bir üreticidir, artık iphone bile daha mantıklı.
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    PieCeSs (Umut İzgi) 2 gün
    Redmi varken poco ne olum?! Poco diye bi markaya para veremem, tam çentiksiz telefon çıkarttılar dedim, POKO NE POKOOO
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    mcebi001 (murat çebi) 2 gün
    Buna bu parayı verene kadar meizu 17 pro ya verir adam gibi birşey kullanırım ...Poko moko diye millet dalga geçmez en azından ..
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    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    bizim ülkeye ne zaman gelecek ?
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    MrKemal17 (Kemal Ezen) 2 gün
    Fiyat kesinlikle yüksek. 100 euro daha ucuz olmalıydı.
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    BekirTemel (Bekir ) 3 gün
    Zor dostum zor, cihaz 10 numara yalnız
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    Roark (10uncukoylu ) 3 gün
    6.000 tl para vereceğim arkada iğrenç bir font ile POCO yazacak

    6.000 ve üzerine çıktığım an tercihim iPhone olur. Güncellemesi, yazılımı belli standardı olan cihaz. Poco nedir. Bozulsa nereye götüreceğimiz belli değil.
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    DH Misafiri 3 gün
    Türkiyeye ne zaman gelcek
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    antoffensive (Anıl Burak Karadede) 3 gün DH Misafiri
    Şu an için bir bilgi bulunmuyor. POCO F2 Pro ülkemizde satışa çıktığında içerik güncellenecektir.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5033 kez okundu.
    45 kişi, toplam 45 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, poco ve
    6 etiket daha pocophone Poco F2 Pro poco f2 pro özellikleri poco f2 pro fiyatı poco f2 pro fiyat Mobil Teknolojiler
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