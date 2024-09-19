Xiaomi heyecanla beklenen Redmi Note 14 serisinin resmi duyurusunu yaptı

Redmi, merakla beklenen Redmi Note 14 serisinin lansmanını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğini resmen açıkladı. Weibo üzerinden yapılan duyuruda, iki farklı cihazın yer aldığı bir poster de paylaşıldı. Her iki telefon da kavisli bir tasarıma sahipken, biri kamera lenslerini cam bir panel altında saklarken, diğerinde ise belirgin kamera halkaları öne çıkıyor.

Yeni seri, dayanıklılık ve kullanıcı güvenliği üzerine odaklanmış durumda. Redmi, yeni telefonların "düşmelere karşı dayanıklılık, su geçirmezlik ve servis garantisi" gibi özelliklere sahip olduğunu vurguluyor. Cihazlar için ön rezervasyonlar da markanın resmi web sitesi üzerinden başlatıldı.

One UI 6.1.1 güncellemesi Galaxy S23 serisine yaramadı 1 gün önce eklendi

Redmi Note 14 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+. Serinin en uygun fiyatlı modeli olan Redmi Note 14’te 1.5K AMOLED bir ekran bulunacağı ve selefinden daha iyi bir görüntü kalitesi sunacağı belirtiliyor. Cihazın arka tarafında 50 MP çözünürlüklü üçlü kamera kurulumu bulunacak. İşlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti kullanılacağı tahmin ediliyor.

Pro ve Pro+ modellerinde ise 120Hz yenileme hızına sahip kavisli 1.5K OLED ekran bulunacağı söyleniyor. Her iki modelin de arka tarafında 50 megapiksellik üçlü kamera sistemi yer alacak. Pro modelinin Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle, Pro+ modelinin ise Dimensity 7350 yonga setiyle donatılması bekleniyor. Ayrıca, Pro modellerinden birinin 90W hızlı şarj desteği sunacağı söylentiler arasında.

Redmi Note 14 serisinin resmi tanıtım tarihi yaklaştıkça, cihazların tam teknik özellikleri ve fiyatları da netleşecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Redmi Note 14 ne zaman çıkacak sorusu yanıt buluyor