Xiaomi heyecanla beklenen Redmi Note 14 serisinin resmi duyurusunu yaptı

Redmi, merakla beklenen Redmi Note 14 serisinin lansmanını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğini resmen açıkladı. Weibo üzerinden yapılan duyuruda, iki farklı cihazın yer aldığı bir poster de paylaşıldı. Her iki telefon da kavisli bir tasarıma sahipken, biri kamera lenslerini cam bir panel altında saklarken, diğerinde ise belirgin kamera halkaları öne çıkıyor.
Yeni seri, dayanıklılık ve kullanıcı güvenliği üzerine odaklanmış durumda. Redmi, yeni telefonların "düşmelere karşı dayanıklılık, su geçirmezlik ve servis garantisi" gibi özelliklere sahip olduğunu vurguluyor. Cihazlar için ön rezervasyonlar da markanın resmi web sitesi üzerinden başlatıldı.
Redmi Note 14 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+. Serinin en uygun fiyatlı modeli olan Redmi Note 14’te 1.5K AMOLED bir ekran bulunacağı ve selefinden daha iyi bir görüntü kalitesi sunacağı belirtiliyor. Cihazın arka tarafında 50 MP çözünürlüklü üçlü kamera kurulumu bulunacak. İşlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti kullanılacağı tahmin ediliyor.
Pro ve Pro+ modellerinde ise 120Hz yenileme hızına sahip kavisli 1.5K OLED ekran bulunacağı söyleniyor. Her iki modelin de arka tarafında 50 megapiksellik üçlü kamera sistemi yer alacak. Pro modelinin Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle, Pro+ modelinin ise Dimensity 7350 yonga setiyle donatılması bekleniyor. Ayrıca, Pro modellerinden birinin 90W hızlı şarj desteği sunacağı söylentiler arasında.
Redmi Note 14 serisinin resmi tanıtım tarihi yaklaştıkça, cihazların tam teknik özellikleri ve fiyatları da netleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...