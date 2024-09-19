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    Xiaomi heyecanla beklenen Redmi Note 14 serisinin resmi duyurusunu yaptı

    Akıllı telefon meraklılarının uzun bir süredir heyecanla bekledikleri Redmi Note 14 serisine ilişkin resmi duyuru sonunda geldi. İşte Redmi Note 14’ün çıkış tarihi, özellikleri ve merak edilenleri.

    Redmi Note 14 ne zaman çıkacak sorusu yanıt buluyor

    Redmi, merakla beklenen Redmi Note 14 serisinin lansmanını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğini resmen açıkladı. Weibo üzerinden yapılan duyuruda, iki farklı cihazın yer aldığı bir poster de paylaşıldı. Her iki telefon da kavisli bir tasarıma sahipken, biri kamera lenslerini cam bir panel altında saklarken, diğerinde ise belirgin kamera halkaları öne çıkıyor.

    Yeni seri, dayanıklılık ve kullanıcı güvenliği üzerine odaklanmış durumda. Redmi, yeni telefonların "düşmelere karşı dayanıklılık, su geçirmezlik ve servis garantisi" gibi özelliklere sahip olduğunu vurguluyor. Cihazlar için ön rezervasyonlar da markanın resmi web sitesi üzerinden başlatıldı.

    Redmi Note 14 serisinin üç modelden oluşması bekleniyor: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+. Serinin en uygun fiyatlı modeli olan Redmi Note 14’te 1.5K AMOLED bir ekran bulunacağı ve selefinden daha iyi bir görüntü kalitesi sunacağı belirtiliyor. Cihazın arka tarafında 50 MP çözünürlüklü üçlü kamera kurulumu bulunacak. İşlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 6100+ yonga seti kullanılacağı tahmin ediliyor.

    Redmi Note 14 ne zaman çıkacak sorusu yanıt buluyor

    Pro ve Pro+ modellerinde ise 120Hz yenileme hızına sahip kavisli 1.5K OLED ekran bulunacağı söyleniyor. Her iki modelin de arka tarafında 50 megapiksellik üçlü kamera sistemi yer alacak. Pro modelinin Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle, Pro+ modelinin ise Dimensity 7350 yonga setiyle donatılması bekleniyor. Ayrıca, Pro modellerinden birinin 90W hızlı şarj desteği sunacağı söylentiler arasında.

    Redmi Note 14 serisinin resmi tanıtım tarihi yaklaştıkça, cihazların tam teknik özellikleri ve fiyatları da netleşecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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