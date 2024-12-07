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    Redmi Note 14 serisi lansmandan önce son defa boy gösteriyor

    Akıllı telefon meraklılarının heyecan içerisinde bekledikleri Redmi Note 14 serisinin global pazara çıkmasına artık oldukça kısa bir zaman kaldı. Peki seri hangi özelliklerle gelecek?

    Redmi Note 14 serisi lansmandan önce son defa boy gösteriyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin yeni Redmi Note 14 serisi, önümüzdeki hafta teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Üç modelle piyasaya sürülecek olan bu seri, temel Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve serinin en üst modeli olan Redmi Note 14 Pro+’tan oluşuyor. Yeni modellerin, önceki lansmanlarında olduğu gibi yüksek performans ve dikkat çeken tasarım özellikleriyle kullanıcıları etkilemesi bekleniyor.

    Redmi Note 14 serisinin temel modeli, düz kenarlı bir ekran tasarımıyla geliyor. Bu, Pro modellerindeki kavisli ekranlardan ayrılan önemli bir tasarım değişikliği olarak dikkat çekiyor. Cihazın arka tarafında, Sony’nin LYT-600 sensörüne sahip 50 MP ana kamera ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteği bulunuyor. Bunun yanında 2 MP derinlik sensörü de yer alıyor. Cihazın, ses tutkunlarını memnun edecek şekilde 3.5 mm kulaklık girişini koruyacağı ifade ediliyor. Ayrıca sızdırılan bilgilere göre, 6.67 inç boyutunda, Full HD+ çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran ve 120 Hz yenileme hızıyla geleceği tahmin ediliyor. Gücünü Dimensity 7025 Ultra işlemcisinden alan telefon, 5.110 mAh kapasitesindeki bataryasıyla uzun süreli kullanım sunmayı hedefliyor.

    Serinin bir üst modeli olan Redmi Note 14 Pro, dayanıklılık ve tasarım konusunda önemli adımlar atıyor. Üç boyutlu kavisli AMOLED ekranı, Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması ile birlikte sunuluyor ve IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Cihaz, temel modelle benzer şekilde 50 MP ana kameraya sahip, ancak bazı geliştirmeler içeriyor. Çin pazarında tanıtılan modelde 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyordu. 6.67 inç büyüklüğünde, daha yüksek çözünürlüklü (1.5K) bir ekran, Dimensity 7300 Ultra işlemcisi ve 5.500 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.

    Serinin en güçlü modeli olan Redmi Note 14 Pro+, performans ve kamera özellikleriyle öne çıkıyor. 6.67 inç kavisli AMOLED ekran, Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ve yapay zeka destekli 20’den fazla özellikle gelecek. Kamera tarafında ise 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP telefoto lens bulunuyor. Cihaz, serinin bugüne kadarki en büyük bataryası olan 6.200 mAh kapasiteli bir güç kaynağıyla donatılmış.

    Redmi Note 14 serisi, kullanıcılarına 5G bağlantı desteği sunarak hız ve performans açısından da beklentileri karşılamayı hedefliyor. Yeni serinin, piyasaya sürüldüğü her bölgede oldukça ilgi görmesi bekleniyor. Xiaomi, bu seriyi “daha rafine, premium ve uzun ömürlü bir deneyim” sunmak için tasarladığını vurguluyor.

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