Redmi Note 14 Pro+ modelinin popülaritesi, iPhone 16 Pro Max’i geride bıraktı

Teknoloji dünyasında her hafta yayınlanan telefon trendlerinde (GSM Arena) bu hafta, Redmi Note 14 Pro+ liste başına yerleşti. Apple’ın 2024’te çıkardığı iPhone 16 Pro Max’i geride bırakan bu model, orta segment bir Android cihazın, premium bir iPhone modelini geçmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu durum, Android cihazların geniş kullanıcı kitlesi ve farklı markaların rekabet avantajlarını gözler önüne seriyor. Gelecek haftalarda Apple'ın amiral gemisinin liderliğini geri alması bekleniyor olsa da, Redmi’nin başarısı şimdiden teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Redmi Note 14 serisinin diğer modelleri de listede üst sıralarda yer alıyor. Redmi Note 14 ve Redmi Note 14 Pro modelleri sırasıyla üçüncü ve dördüncü sıraya yerleşmiş durumda. Samsung Galaxy S24 Ultra ise listede yedinci sırada bulunuyor.
Redmi Note 14 Pro+’ın başarısının arkasında, cihazın teknik özellikleri ve fiyat-performans dengesi büyük rol oynuyor. Telefon, 6.67 inçlik kavisli OLED ekranıyla 3000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve 1220 x 2712 piksel çözünürlüğü sayesinde son derece net görüntüler sunuyor. Gücünü, Ağustos ayında tanıtılan Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alan cihaz, Geekbench testlerinde tek çekirdekte 1000'in üzerinde, çok çekirdekte ise 3000'in üzerinde puan alarak performans konusunda iddiasını ortaya koyuyor.
Kamera tarafında ise 50 MP ana kameraya sahip olan telefon, OIS desteği ve büyük 1/1.55 inçlik sensörü ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 50 MP 2.5x telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera da cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. 2.5x telefoto lens, özellikle portre çekimlerinde kaliteyi artırıyor.
Batarya kapasitesi açısından da oldukça iddialı olan Redmi Note 14 Pro+, 6200 mAh’lik bir pil ile geliyor. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip Si/C batarya teknolojisi sayesinde cihaz, bu büyük bataryaya rağmen yalnızca 210 gram ağırlığında. 120W hızlı şarj desteği de telefonun güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Özetle, Redmi Note 14 Pro+’ın bu haftaki yükselişi, hem cihazın sunduğu özellikler hem de Android dünyasında yakaladığı popülarite ile teknoloji dünyasında büyük ilgi topluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu