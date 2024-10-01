Redmi Note 14 Pro+ modelinin popülaritesi, iPhone 16 Pro Max’i geride bıraktı

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Teknoloji dünyasında her hafta yayınlanan telefon trendlerinde (GSM Arena) bu hafta, Redmi Note 14 Pro+ liste başına yerleşti. Apple’ın 2024’te çıkardığı iPhone 16 Pro Max’i geride bırakan bu model, orta segment bir Android cihazın, premium bir iPhone modelini geçmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu durum, Android cihazların geniş kullanıcı kitlesi ve farklı markaların rekabet avantajlarını gözler önüne seriyor. Gelecek haftalarda Apple'ın amiral gemisinin liderliğini geri alması bekleniyor olsa da, Redmi’nin başarısı şimdiden teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Redmi Note 14 serisinin diğer modelleri de listede üst sıralarda yer alıyor. Redmi Note 14 ve Redmi Note 14 Pro modelleri sırasıyla üçüncü ve dördüncü sıraya yerleşmiş durumda. Samsung Galaxy S24 Ultra ise listede yedinci sırada bulunuyor.

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Redmi Note 14 Pro+’ın başarısının arkasında, cihazın teknik özellikleri ve fiyat-performans dengesi büyük rol oynuyor. Telefon, 6.67 inçlik kavisli OLED ekranıyla 3000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve 1220 x 2712 piksel çözünürlüğü sayesinde son derece net görüntüler sunuyor. Gücünü, Ağustos ayında tanıtılan Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alan cihaz, Geekbench testlerinde tek çekirdekte 1000'in üzerinde, çok çekirdekte ise 3000'in üzerinde puan alarak performans konusunda iddiasını ortaya koyuyor.

Kamera tarafında ise 50 MP ana kameraya sahip olan telefon, OIS desteği ve büyük 1/1.55 inçlik sensörü ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 50 MP 2.5x telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera da cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. 2.5x telefoto lens, özellikle portre çekimlerinde kaliteyi artırıyor.

Batarya kapasitesi açısından da oldukça iddialı olan Redmi Note 14 Pro+, 6200 mAh’lik bir pil ile geliyor. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip Si/C batarya teknolojisi sayesinde cihaz, bu büyük bataryaya rağmen yalnızca 210 gram ağırlığında. 120W hızlı şarj desteği de telefonun güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özetle, Redmi Note 14 Pro+’ın bu haftaki yükselişi, hem cihazın sunduğu özellikler hem de Android dünyasında yakaladığı popülarite ile teknoloji dünyasında büyük ilgi topluyor.

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