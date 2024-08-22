Redmi Note 14 Pro'nun şarj hızı ortaya çıktı

Çinli sertifikasyon platformunun sağladığı verilere göre akıllı telefon 90W hızlı şarj desteği ile gelecek. Belgelere göre bu modelde yer alacak MDY-14-EC güç adaptörü, kullanıcıların cihazlarını çok kısa sürede şarj edebilmelerine olanak tanıyacak.
İşlemcisiyle bir ilk olacak
Redmi Note 14 Pro'da Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi yer alacak. Geçtiğimiz günlerde duyurulan bu yonga seti, yüksek performans ve enerji verimliliği ile ön plana çıkıyor. Redmi Note 14 Pro'nun Snapdragon 7s Gen 3 ile donatılmış ilk akıllı telefon olacağını da belirtelim.
Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, sızan bilgiler serinin Eylül ayı başında tanıtılacağını işaret ediyor. Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.