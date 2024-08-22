2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi Note 14 akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 3C sertifikasyon kurumumun veritabanında, yeni serinin 24115RA8EC numaralı modeli ortaya çıktı. Redmi Note serisinin yeni üyesi Redmi Note 14 Pro'dan bahsediyoruz.

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Çinli sertifikasyon platformunun sağladığı verilere göre akıllı telefon 90W hızlı şarj desteği ile gelecek. Belgelere göre bu modelde yer alacak MDY-14-EC güç adaptörü, kullanıcıların cihazlarını çok kısa sürede şarj edebilmelerine olanak tanıyacak.

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İşlemcisiyle bir ilk olacak

Redmi Note 14 Pro'da Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi yer alacak. Geçtiğimiz günlerde duyurulan bu yonga seti, yüksek performans ve enerji verimliliği ile ön plana çıkıyor. Redmi Note 14 Pro'nun Snapdragon 7s Gen 3 ile donatılmış ilk akıllı telefon olacağını da belirtelim.

Redmi Note 14 serisinin çıkış tarihi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, sızan bilgiler serinin Eylül ayı başında tanıtılacağını işaret ediyor. Bekleyip göreceğiz.

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Redmi Note 14 Pro'nun şarj hızı ortaya çıktı