Redmi Note 9 Pro tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 9 serisinin bugün tanıtılan bir başka modeli de 119597 oldu. Cihazın Max varyantıyla arasındaki farklar, kamera ve şarj hızlarında ortaya çıkıyor.

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Max modeline göre daha düşük donanım özellikleri

Redmi Note 9 Pro, 16MP selfie kamerası ile geliyor. Yani Max modelinin 32MP'lik ön kamerasına göre çözünürlük yarı yarıya düşüyor. Cihazın arka panelinde ise 48MP ana, 8MP ultra geniş açı, 5MP Makro ve 2MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Redmi Note 9 Pro'nun tıplı Max modelinde olduğu gibi 5.020 mAh pil kapasitesi sunduğunu ancak 33W yerine 18W hızlı şarj desteği ile geldiğini de belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Buna ek olarak Snapdragon 720G yonga seti ve 6.67 inçlik FHD+ LCD ekranı olan Redmi Note 9 Pro, yan tarafa entegre edilmiş parmak izi okuyucu barındırıyor. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacak olan cihaz, Max modeline göre daha uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara hitap ediyor diyebiliriz. Redmi Note 9 Pro'nun fiyatlandırması ise şu şekilde açıklandı.

Redmi Note 9 Pro 4GB/64 GB 175 dolar

Redmi Note 9 Pro 6/128 GB 215 dolar

https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_note_9_specs_price_sale_date-news-41960.php

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