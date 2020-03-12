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    Redmi Note 9 Pro tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi'nin bugün lansmanını yaptığı Redmi Note 9 serisinin Pro modeli de tanıtıldı. Cihaz Snapdragon 720G işlemci, dört arka kamera ve 5.020 mAh kapasiteli pil ile geliyor.
    1 hf.
    4,6b
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    12
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Redmi Note 9 Pro tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

    Redmi Note 9 serisinin bugün tanıtılan bir başka modeli de 119597 oldu. Cihazın Max varyantıyla arasındaki farklar, kamera ve şarj hızlarında ortaya çıkıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı: 6.67 inç ekran, 5.020 mAh pil

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı: 6.67 inç ekran, 5.020 mAh pil"

    Max modeline göre daha düşük donanım özellikleri

    Redmi Note 9 Pro, 16MP selfie kamerası ile geliyor. Yani Max modelinin 32MP'lik ön kamerasına göre çözünürlük yarı yarıya düşüyor. Cihazın arka panelinde ise 48MP ana, 8MP ultra geniş açı, 5MP Makro ve 2MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Redmi Note 9 Pro'nun tıplı Max modelinde olduğu gibi 5.020 mAh pil kapasitesi sunduğunu ancak 33W yerine 18W hızlı şarj desteği ile geldiğini de belirtelim.

    Redmi Note 9 Pro tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Buna ek olarak  Snapdragon 720G yonga seti ve 6.67 inçlik FHD+ LCD ekranı olan Redmi Note 9 Pro, yan tarafa entegre edilmiş parmak izi okuyucu barındırıyor. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacak olan cihaz, Max modeline göre daha uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara hitap ediyor diyebiliriz. Redmi Note 9 Pro'nun fiyatlandırması ise şu şekilde açıklandı.

    Redmi Note 9 Pro 4GB/64 GB 175 dolar
    Redmi Note 9 Pro 6/128 GB 215 dolar



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_note_9_specs_price_sale_date-news-41960.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 1 hf. en beğenilen
    simetrik ve toplu dizilim çok daha profesyonel ve güzel görünüyor. Samsung cephesindeki S20 ailesi ve M30s tarzı yamuk yumuk şekilsiz ucuz görünen kamera diziliminden çok daha iyi olmuş.
    simetrik ve toplu dizilim çok daha profesyonel ve güzel görünüyor. Samsung cephesindeki S20 ailesi ve M30s tarzı yamuk yumuk şekilsiz ucuz görünen kamera dizili...
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    Stanislas Xavier (Evren ) 1 hf.
    Çok güzel olmuş da, bir tane küçük telefon kalmadı ya, 6.5 inçten aşağı model tanıtan yok. Umarım Apple gerçekten yeni bir iPhone SE üretir de piyasaya bu yönde bir hareket gelir.
    Çok güzel olmuş da, bir tane küçük telefon kalmadı ya, 6.5 inçten aşağı model tanıtan yok. Umarım Apple gerçekten yeni bir iPhone SE üretir de piyasaya bu yönde...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    evlbleef 1 hf. yeni yorumcu
    Redmi Note 9 Pro:
    -48 MP Samsung GM2 sensör ana kamera
    -16 MP ön kamera
    -18W hızlı şarj
    -4GB/64GB ve 6GB/128GB seçenekleri

    Redmi Note 9 Pro Max:
    -64 MP Samsung GW1 sensör ana kamera
    -32 MP ön kamera
    -33W hızlı şarj
    -6GB/64GB, 6GB/128GB ve 8GB/128GB seçenekleri

    Bunlar dışında Pro ile Pro Max arasında fark görünmüyor.
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    hakanhan68 1 hf.
    175 dolar 1750 civarımı note 8 prodan daha ucuz olacak o zaman alınır duruyor
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    Gbness (İsmail Söylev) 1 hf. TITAN
    Ben kendi babamdan biliyorum pek şey kullanmaz nerdeyse aldığı tüm telefonlarda o sarı ve mor lekeler oluyor cebindeki anahtarlar eziyor genelde ekranı isterse s20 ultra olsun ekran ezildikten sonra o sarı mor lekeler oluşuyor
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    Gbness (İsmail Söylev) 1 hf.
    Taş gibi telefon olmus o yandan parmak izi de çok rahat oluyor
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    __Nikolaus__ 1 hf.
    Nfc ne diye koymazsin ki
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    Gbness (İsmail Söylev) 1 hf. TITAN
    Modeli nedir genelde bu sorunlar ekranın ezilmesinden ve yüksek ısı sonucu oluşur ekranın kalitesiyle pek alakası yok Garantiye götürün ya ekranı değiştirirler yada telefonu
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    TITAN (S K) 1 hf.
    redmi telefon sakın almayın. babama aldım ekran sarı - mor şeklinde yanık izleri oluştu. dert etmiyor diye garantiyle uğraşmadım çünkü garantiye versen 20 gün telefondan mahrum kalacan bütün rehberler fotolar içeride. ekran kalitesi ultra dandik o yüzden önermiyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Stanislas Xavier (Evren ) 1 hf.
    Çok güzel olmuş da, bir tane küçük telefon kalmadı ya, 6.5 inçten aşağı model tanıtan yok. Umarım Apple gerçekten yeni bir iPhone SE üretir de piyasaya bu yönde bir hareket gelir.
    Yanıtla +7
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    TNTB (tnt tnt) 1 hf.
    İyi bu sefer kamera çıkıntısını yarım metre yapmamışlar gibi
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf. en beğenilen
    simetrik ve toplu dizilim çok daha profesyonel ve güzel görünüyor. Samsung cephesindeki S20 ailesi ve M30s tarzı yamuk yumuk şekilsiz ucuz görünen kamera diziliminden çok daha iyi olmuş.
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    4628 kez okundu.
    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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