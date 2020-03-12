Redmi Note 9 Pro tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 9 serisinin bugün tanıtılan bir başka modeli de 119597 oldu. Cihazın Max varyantıyla arasındaki farklar, kamera ve şarj hızlarında ortaya çıkıyor.İlginizi Çekebilir Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı: 6.67 inç ekran, 5.020 mAh pil
Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı: 6.67 inç ekran, 5.020 mAh pil"
Max modeline göre daha düşük donanım özellikleri
Redmi Note 9 Pro, 16MP selfie kamerası ile geliyor. Yani Max modelinin 32MP'lik ön kamerasına göre çözünürlük yarı yarıya düşüyor. Cihazın arka panelinde ise 48MP ana, 8MP ultra geniş açı, 5MP Makro ve 2MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Redmi Note 9 Pro'nun tıplı Max modelinde olduğu gibi 5.020 mAh pil kapasitesi sunduğunu ancak 33W yerine 18W hızlı şarj desteği ile geldiğini de belirtelim.
Buna ek olarak Snapdragon 720G yonga seti ve 6.67 inçlik FHD+ LCD ekranı olan Redmi Note 9 Pro, yan tarafa entegre edilmiş parmak izi okuyucu barındırıyor. Mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacak olan cihaz, Max modeline göre daha uygun fiyatlı akıllı telefon arayanlara hitap ediyor diyebiliriz. Redmi Note 9 Pro'nun fiyatlandırması ise şu şekilde açıklandı.
Redmi Note 9 Pro 4GB/64 GB 175 dolar
Redmi Note 9 Pro 6/128 GB 215 dolar
https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_note_9_specs_price_sale_date-news-41960.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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-48 MP Samsung GM2 sensör ana kamera
-16 MP ön kamera
-18W hızlı şarj
-4GB/64GB ve 6GB/128GB seçenekleri
Redmi Note 9 Pro Max:
-64 MP Samsung GW1 sensör ana kamera
-32 MP ön kamera
-33W hızlı şarj
-6GB/64GB, 6GB/128GB ve 8GB/128GB seçenekleri
Bunlar dışında Pro ile Pro Max arasında fark görünmüyor.
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