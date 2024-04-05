Redmi Turbo 3'ün arka tasarımı ortaya çıktı: Özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yeni Redmi Turbo serisini duyurmuştu. Yüksek performansı nispeten uygun fiyatlarla sunacak olan Turbo serisi Redmi K serisinin altına konumlanacak. Serinin ilk telefonu olan Redmi Turbo 3'ün arka tasarımını ve kamera yerleşimini gösteren görseller ortaya çıktı.

Fotorğraflarda Redmi Turbo 3'ün ilginç arka kamera adası tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Sol tarafta iki büyük kamera dairesi yer alıyor. Kameralardan birinin OIS destekli 200 MP çözünürlüğünde lense sahip olacağı iddia ediliyor. Orta kısımdaki küçük dairede ise makro lensin yer alacağı belirtiliyor. Sağ üstte halka şeklinde LED flaş ve onun altında ise Redmi yazılı yuvarlak tasarım detayıyla simetrik bir tasarım oluşturulmuş.

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Redmi Turbo 3 muhtemel özellikleri

Redmi Turbo 3, daha önce ortaya çıkan Geekbench bilgilerine göre Qualcomm'un yeni çipseti Snapdragon 8s Gen 3 ile gelecek. Çipsete 16 GB'a kadar RAM eşlik edecek. 120 Hz destekli 6.67 inç OLED ekrana sahip olacağı söylenen telefon, 90 Watt hızlı şarjı destekleyen 5500 mAh bataryayla gelecek.

Redmi Turbo 3'ün bu ay içinde Çin'de piyasaya çıkması bekleniyor. Küresel pazarlara ise Poco F6 ismiyle geleceğine ilişkin haberler bulunuyor.

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