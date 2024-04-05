Neredeyse hazır: Galaxy Z Fold 6'nın pil kapasitesi ortaya çıktı

Galaxy Z Fold 6'nın pil kapasitesi ortaya çıktı
Kaçıranlar için Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, geçtiğimiz yılki modellerin halefi niteliğinde olacak. Ancak bu yıl Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 FE adında iki yeni modelin daha yolda olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Ice Universe, Galaxy Z Fold 6'nın 25W şarj destekli 4.400 mAh pil paketine sahip olacağını belirtti.
Bunun hangi Galaxy Z Fold 6 sürümüne ait olacağı netleşmedi. Ancak geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold5'in benzer değerlere sahip olduğunu hatırlatalım. Geçmiş raporlara göre Galaxy Z Fold 6, selefinden 1,4 mm daha kısa ve 2,6 mm daha geniş olacak. Bu doğrultuda 153,5mm uzunluğunda ve 69.7mm (katlanmış) genişliğinde olacak.
Bildiğiniz gibi Galaxy Z Fold 6, diğer tüm cihazlarla birlikte Temmuz ayında duyurulacak. Teknik özellikler açısından, Exynos&Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, yükseltilmiş kameralar, 25W şarj hızı ve titanyum bir çerçeve ile karşılaşabiliriz. Ancak tüm bunlar için bir sonraki Unpacked etkinliğine kadar beklememiz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...