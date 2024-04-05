Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisinin ardından tüm gözler Samsung’un katlanır telefon modelleri Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’ya çevrildi. Öyle ki önümüzdeki yaz aylarında tanıtılacak modellerin önemli yenilikler sunacağı söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy Z Fold 6'nın bir özelliği daha belli oldu. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Galaxy Z Fold 6'nın pil kapasitesi ortaya çıktı

Kaçıranlar için Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, geçtiğimiz yılki modellerin halefi niteliğinde olacak. Ancak bu yıl Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 FE adında iki yeni modelin daha yolda olduğu konuşuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Ice Universe, Galaxy Z Fold 6'nın 25W şarj destekli 4.400 mAh pil paketine sahip olacağını belirtti.

Bunun hangi Galaxy Z Fold 6 sürümüne ait olacağı netleşmedi. Ancak geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Fold5'in benzer değerlere sahip olduğunu hatırlatalım. Geçmiş raporlara göre Galaxy Z Fold 6, selefinden 1,4 mm daha kısa ve 2,6 mm daha geniş olacak. Bu doğrultuda 153,5mm uzunluğunda ve 69.7mm (katlanmış) genişliğinde olacak.

Samsung Galaxy Z Fold FE ve Z Flip FE özellikleri ortaya çıktı 6 sa. önce eklendi

Bildiğiniz gibi Galaxy Z Fold 6, diğer tüm cihazlarla birlikte Temmuz ayında duyurulacak. Teknik özellikler açısından, Exynos&Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, yükseltilmiş kameralar, 25W şarj hızı ve titanyum bir çerçeve ile karşılaşabiliriz. Ancak tüm bunlar için bir sonraki Unpacked etkinliğine kadar beklememiz gerekiyor.

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Neredeyse hazır: Galaxy Z Fold 6'nın pil kapasitesi ortaya çıktı