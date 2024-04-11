Redmi Turbo 3 yeni fiyat-performans canavarı oldu

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin bir süre önce Turbo uzantılı akıllı telefonları yeni bir seri altında toplama planının ilk parçası Redmi Turbo 3 sahneye çıkıyor. Global pazarda ise Redmi Note 13 Turbo ve Poco F6 olarak karşımıza çıkabilir.

Redmi Turbo 3 özelikleri ve fiyatı

6.67 inçlik 2172x1220 piksel AMOLED ekran

Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti

12GB/16GB LPDDR5X RAM

256GB/512GB/1TB UFS 4.0 depolama

50MP Sony LYT-600 OIS sensör

20MP ön kamera

5000mAh batarya, 90W hızlı şarj

12GB/256GB – 276$

16GB/1TB – 386$

Redmi Turbo 3 nedir? 1 hf. önce eklendi

Redmi Turbo 3 fiyatına göre tam bir performans canavarı sayılabilir. Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti kısa süre önce amiral gemisi katili olarak tanıtılmıştı. 1+4+3 yapılandırmasına sahip olan işlemci Cortex X4 çekirdeği barındırıyor.

Ekranda 12-bit renk desteği, HDR10+, 2400 nit parlaklık, optik parmak izi okuyucu gibi özellikler mevcut. Yardımcı sensör ise 8MP çözünürlüğünde Sony IMX355. Android 14 işletim sistemi üzerinde HyperOS çalışıyor. Bu fiyatların global pazarda yüksek olacağını belirtmek gerek.

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Redmi Turbo 3 tanıtıldı: İşte özelikleri ve fiyatı