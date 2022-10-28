86 inç 4K ekranlı Redmi TV X86 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı TV isminden de anlaşılabileceği üzere 86 inçlik bir ekran taşıyor. Söz konusu panel 4K UHD çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Redmi TV X86, MEMC yani hareket telafisi teknolojisini desteklediği gibi 1 milyardan fazla renk görüntüleyebiliyor.
Redmi TV X86 neler sunuyor?
Televizyonda DTS destekli iki adet 10 watt'lık hoparlör, dört çekirdekli işlemci, çift bantlı Wi-Fi, iki adet HDMI 2.0 ve iki USB (biri USB 3.0) bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: