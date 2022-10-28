86 inç 4K ekranlı Redmi TV X86 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Çinli üretici Xiaomi cihaz yelpazesini yeni bir akıllı TV ile genişletti. Redmi TV X86 olarak pazara sunulan model 86 inç boyutunda panel, 4K çözünürlük ve 690 dolarlık bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Tabi bir de "asansör" detayı var.

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Akıllı TV isminden de anlaşılabileceği üzere 86 inçlik bir ekran taşıyor. Söz konusu panel 4K UHD çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Redmi TV X86, MEMC yani hareket telafisi teknolojisini desteklediği gibi 1 milyardan fazla renk görüntüleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Redmi TV X86 neler sunuyor?

Televizyonda DTS destekli iki adet 10 watt'lık hoparlör, dört çekirdekli işlemci, çift bantlı Wi-Fi, iki adet HDMI 2.0 ve iki USB (biri USB 3.0) bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Tam Boyutta Gör Çinli şirket lansman sırasında Redmi TV X86'nın Çin asansörlerinin %99.9'una sığdığı, dolayısıyla eve çıkarmanın çok fazla sorun olmayacağını vurguladı. Diğer ülkelerdeki asansörler için durum ne bilinmiyor. Akıllı TV için belirlenen fiyat etiketi 690 dolar.

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Redmi TV X86 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı