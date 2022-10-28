iPhone 15 Pro'da fiziksel tuşlar rafa kalkıyor: İşte Apple'ın planı

Tam Boyutta Gör Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 7'deki 3.5 mm kulaklık girişini kaldırmaktan daha cesur bir adım atmaya hazırlandığını söylüyor. Kuo'ya göre yeni üst düzey iPhone'larda fiziksel güç ve ses kontol tuşları yerine dokunmaya duyarlı tuşlara yer verilecek.

10 yıllık Nokia 808'in kamerası iPhone 14 Pro ile kıyaslandı 2 gün önce eklendi

Önümüzdeki yıl çıkış yapacak iPhone 15 Pro modellerinde hayata geçirilmesi planlanan bu özelliğin çalışma prensibi tuşa basmanın Taptic Engine titreşimi kullanılarak simüle edildiği iPhone 7, 8, SE 2 ve 3'teki Ana Ekran tuşuna benzer olacak.

Titreşim motoru sayısı üçe çıkıyor

Apple kullanıcılara fiziksel tuşlara basıyormuş hissiyatı verebilmek için cihazdaki Taptic Engine titreşim motoru sayısını üçe çıkaracak. Fiziksel girintili tuşların ortadan kaldırılması akıllı telefonların su geçirmezlik özelliğini de artıracak. Buna karşın standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde fiziksel tuşlar varlığını sürdürecek.

Planlanan tasarım değişikliği tedarikçilere de olumlu yansıyacak. Apple şu anda Taptic Engine motorunu Luxshare ICT (1. tedarikçi) ve AAC Technologies (2. tedarikçi) firmalarından tedarik ediyor. Dolayısı ile titreşim motorunun birden üçe çıkması bu şirketlere yarayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 15 Pro'da fiziksel tuşlar rafa kalkıyor