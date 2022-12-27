Redmi Watch 3 tanıtıldı: 1.75 inç ekran, SpO2 sensörü, telefon görüşmesi yapabilme özelliği

Tam Boyutta Gör Redmi markası bugün düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saatini tanıttı. Watch 3 adı altında pazara giriş yapan model geçen yılki Redmi Watch 2'nin devamı olarak piyasaya sürülürken beraberinde birkaç değişiklik getiriyor.

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Cihaz 341 ppi piksel yoğunluğu ve 600 nit maksimum parlaklık sunan 1.75 inç AMOLED ekranla karşımıza çıktı. Her Zaman Açık Ekran desteği de var. Kullanıcılar 200'den fazla saat yüzü arasından seçim yapabilecekler.

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Redmi Watch 3 bağımsız GPS özelliği ile dikkay çekerken tam 121 spor modu ile geliyor. Kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku ve stres takibi, nefes egzersizi, adet döngüsü izleme gibi standart fonksiyonları da var.

Redmi Watch 3 fiyatı ne kadar?

Akıllı saat 50 metreye kadar suya dayanıklılık sunarken aynı zamanda NFC modülü de içeriyor. Bluetooth desteği ve yerleşik hoparlör ve mikrofonu sayesinde eşleştirilmiş akıllı telefona gelen aramaları doğrudan saat üzerinden yanıtlayabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Redmi Watch 3 tek şarjla 12 güne kadar pil ömrü sağlayan 289 mAh'lik bataryadan güç alıyor. Cihazın siyah ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. Akıllı saat Çin'de 499 yuan (70 dolar) fiyatla bugünden itibaren satın alınabilecek.

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Redmi Watch 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı