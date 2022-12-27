Redmi Watch 3 tanıtıldı: 1.75 inç ekran, SpO2 sensörü, telefon görüşmesi yapabilme özelliği

Cihaz 341 ppi piksel yoğunluğu ve 600 nit maksimum parlaklık sunan 1.75 inç AMOLED ekranla karşımıza çıktı. Her Zaman Açık Ekran desteği de var. Kullanıcılar 200'den fazla saat yüzü arasından seçim yapabilecekler.
Redmi Watch 3 bağımsız GPS özelliği ile dikkay çekerken tam 121 spor modu ile geliyor. Kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku ve stres takibi, nefes egzersizi, adet döngüsü izleme gibi standart fonksiyonları da var.
Redmi Watch 3 fiyatı ne kadar?
Akıllı saat 50 metreye kadar suya dayanıklılık sunarken aynı zamanda NFC modülü de içeriyor. Bluetooth desteği ve yerleşik hoparlör ve mikrofonu sayesinde eşleştirilmiş akıllı telefona gelen aramaları doğrudan saat üzerinden yanıtlayabiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d