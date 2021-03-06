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    Rekabet Kurulu çevrim içi reklam sektörüne inceleme başlatıyor

    Rekabet Kurulu çevrim içi reklam sektöründe mevcut yapısal sorunların tespit edilebilmesi amacıyla sektör temsilcileri ve girişimcilerinin katılacağı bir incele başlatıyor.
    06 Mart 2021, 16:35 (1 gün)
    849
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Rekabet Kurulu çevrim içi reklam sektörüne inceleme başlatıyor
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    4 milyara yakın kullanıcıya sahip olan internette artık en önemli gelir kaynağı çevrim içi reklamlar oldu. Facebook, Twitter, YouTube, Google gibi sayısız platform gelirlerini reklamlardan elde ediyor ve kısmi bir paylaşım ile de daha çok kullanıcıyı bu döngüye sokmaya çalışıyor.

    Rekabet Kurulu harekete geçti

    Ülkemizde de yoğun bir şekilde çevrim içi reklamcılık rekabeti yaşanıyor ancak haliyle bütçesi büyük olan ve güçlü olan oyuncular daha esnek hareket edebiliyor. Bu da bir tekelleşmeye sebebiyet veriyor.

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    Rekabet Kurulu harekete geçerek çevrim içi reklamcılık alanındaki sorunların tespit edilerek hızlı bir şekilde çözüm bulunması için Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi başlatılmasına karar verdi.

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    Paydaşların katılımıyla büyüyecek bu girişimde aksaklıkların tespiti, teşebbüsler ile görüşmeler yapılması gibi fonksiyonların yerine getirileceği çalıştaylar düzenlenecek. Böylece tüm sektör ile birlikte kararlar alınması sağlanacak. Rekabet Kurulu’nun yayınladığı tam metin şu şekilde:

    “Rekabet Kurulu 21.01.2021 tarihli toplantısında çevrim içi reklamcılık alanındaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri yakından takip ederek sektördeki davranışsal ve/veya yapısal rekabet sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla  Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi başlatılmasına karar verdi.

    Çevrim içi reklamcılık sektörü, birçok hizmeti ve oyuncuyu içeren karmaşık bir tedarik zincirine sahip olup çift taraflı pazar özellikleri sergilemekte ve çok çeşitli reklam türleri ile alt pazarlardan oluşmaktadır. Pazarın bu girift yapısı ve hızla gelişimi tüm dünyada da rekabet otoritelerinin dikkatini çekmiş ve sektör pek çok inceleme ve araştırmaya konu olmuştur. Ülkemizde de son yıllarda yayıncılık sektörünün geleneksel kanallardan dijital ortama yöneldiği, e-ticaretin artması ile birlikte çevrim içi reklamcılığın büyük bir ivme kazandığı ve internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının ülkemizi önemli bir pazar haline getirdiği bilinmektedir.

    Rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında, sektördeki az sayıda teşebbüsün başta veri büyüklüğü ve ürün portföyüne bağlı olmak üzere sahip olduğu pazar gücü nedeniyle rekabet karşıtı endişelerin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.

    Ülkemizin de önemli bir potansiyele sahip olduğu bu sektörde rekabetçi düzenin temini adına başlatılan Çevrim İçi Reklamcılık Sektör İncelemesi ile sektörün yapısının ve işleyişinin, sektördeki yapısal ve/veya davranışsal rekabet sorunlarının neler olduğunun anlaşılması, mevcut rekabet hukuku araçlarının bu alanda etkin rekabetin tesisi bakımından yeterliliğinin ve bu alanlara ilişkin olası yeni araçların tartışılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, sektör incelemesi sürecinde sektördeki karar alıcılar ile teşebbüs ve teşebbüs birlikleri ile görüşülmesi, gerekmesi halinde piyasa aksaklıklarının ve rekabet sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine yönelik olarak paydaşların yer aldığı çeşitli çalıştayların düzenlenmesi planlanmaktadır.

    Rekabet Kurumuna söz konusu sektör hakkında görüşlerini ayrıca iletmek isteyen sektör paydaşları, 21.06.2021 tarihine kadar incelemeye yönelik görüşlerini ve önerilerini reklamcilik@rekabet.gov.tr adresine iletebileceklerdir. Paydaşların görüşleri için gizlilik taleplerinin bulunması halinde bu taleplerini de görüşleriyle birlikte iletmeleri gerekmektedir.”



    https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabet-kurulu-cevrim-ici-reklamcilik-se-aa233ec4677eeb11812c00505694b4c6
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Rekabet kurumu yabancı şirketlere savaş açtı galiba. Aynı ülkede mi yaşıyoruz bilmiyorum kimse fiyat düşürmüyor kardeşim bir de bizim cebimizi düşünün be.
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nereden tırtıklayacaklarını şaşırdılar.
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İşin özeti, hükümete de bir dilim kesmeden o pastayı size yedirmeyiz.
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