2021 Toyota Harrier, yeni teknolojileri ve hibrit versiyonlarıyla sahnede

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Geçtiğimiz hafta sızıntı görselleriyle karşımıza çıkan yeni nesil Toyota Harrier bugün resmi olarak tanıtıldı. Yıl sonuna doğru Japonya’da satışa çıkacak dördüncü nesil crossover’ın ilk resmi görselleri ve bazı teknik detayları paylaşıldı.

Yeni Toyota Harrier, Japon markanın yeni TNGA (GA-K) platformu üzerine inşa edildi. Yani Harrier için yeni RAV4’ün platform ikizi diyebiliriz. Yeni platformla birlikte Harrier’ın gövdesi selefine kıyasla az da olsa büyümüş. Toplam uzunlukta ve genişlikte 20 mm, aks mesafesinde ise 30 mm artış söz konusu. Yükseklik ise daha dinamik bir görünüm elde etmek için 30 mm düşürülmüş.

Bu yeni platformun Harrier’a daha yere yakın ağırlık merkezine ve yüksek mukavemete sahip bir gövde kazandırdığına dikkat çeken Toyota, bu sayede hem sürüş performansı hem de konfor açısından tatmin edici sonuçlar elde edildiğinin altını çiziyor. Ayrıca, bu iyileştirmeleri desteklemek adına önde MacPherson süspansiyona arkada ise çift salıncaklı süspansiyon sistemine yer verildiği de gelen bilgiler arasında.

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TNGA (GA-K) platformunun yeni Toyota Harrier’a kazandırdıkları arasında markanın en son Dynamic Force motoru ve Direct Shift-CVT de bulunuyor. Kaputun altında 171 beygir güç ve 207 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli Dynamic Force benzinli motor bulunuyor. Üretilen güç ve tork, standart olarak kullanılan Direct Shift-CVT vasıtasıyla ön tekerleklere aktarılıyor. Bunun yanı sıra Harrier’ı opsiyonel olarak dört tekerlekten çekişli bir araç olarak tercih etmek de mümkün.

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Yeni nesil Toyota Harrier’ın hibrit versiyonlarında da önden çekiş ve dört tekerlekten çekiş seçenekleri mevcut. Önden çekişli versiyonda 178 beygir güç üreten 2.5 litre dört silindirli benzinli motor, ön aksa yerleştirilen elektrik motoru ile kombine edilmiş. Bu sayede toplamda 218 beygir güç elde edilmiş. Dört tekerlekten çekişli versiyonda ise arkada bir elektrik motoru daha bulunuyor ve üretilen toplam güç 222 beygir. Her iki hibrit versiyon da e-CVT ile donatılmış.

T-Connect SD navigasyon sisteminin kontrol edildiği 12.3 inç dokunmatik ekran, elektrikli perdeye ve elektrokromatik camlara sahip panoramik tavan gibi donanımlarıyla dikkat çeken yeni nesil Harrier’da Toyota Safety Sense paketi standart olarak sunuluyor. Bu paket içerisinde yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip ön çarpışma önleme asistanı ve aracın virajlarda dışa doğru kaymasını önlemek için frenleri kontrol eden aktif viraj asistanı gibi sürüş yardımcıları bulunuyor.

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